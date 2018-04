Tohle umí jen Poborský a já, smál se po kuriózní trefě Nestrašil

„Tohle umí jen Poborák a já,“ smál se sedmadvacetiletý útočník Nižněkamsku s připomínkou památné trefy fotbalisty Karla Poborského ze čtvrtfinále mistrovství Evropy 1996 proti Portugalsku, když ho novináři požádali, aby situaci popsal. „Abych pravdu řekl, tak sám vůbec nevím, jak ten gól padl,“ připustil Nestrašil.

Teprve opakované záběry totiž rozklíčovaly celou situaci, při níž všichni aktéři nejprve hledali ztracený puk. Nestrašil svedl mezi kruhy před domácí brankou souboj se zkušeným bekem Kevinem Hecquefeuillem, po střetu jejich hokejek puk vylétl vysoko nad hrací plochu a po dlouhé chvíli doplachtil rovnou za brankovou čáru za Hardyho, který po puku stále marně pátral očima.

Francie - Česko Další duel reprezentace sledujte od 20.45 online.

„Šel jsem akorát po hokejce toho hráče, protože jsem viděl, že to bude chtít někam odpalovat. A myslel jsem si, že puk je někde v rohu. Pak jsem se otočil a všichni kluci koukali na bránu. Podívám se tam a puk tam byl,“ přiblížil Nestrašil neobvyklý zápis do střelecké listiny.

„Byla to samozřejmě hrozná náhoda,“ přitakal Nestrašil. Po gólu Švédům v polovině prosince na turnaji Channel One Cup v Moskvě se v reprezentaci trefil podruhé. „Měl jsem už v první třetině úplně prázdnou bránu, už v Příbrami se Švýcary jsem měl několik šancí, ale neproměnil jsem je, takže zaplaťpánbůh za tenhle,“ doplnil.

Nejprve se zdálo, že ani rozhodčí netušili, kde kotouč po souboji obou hráčů skončil. „Měl jsem kliku, že tam někdo jel, nevím, kdo to přesně byl - možná Matěj Stránský - kolem a viděl puk v brance. Kdyby ho neviděl, kdo ví, co by se dělo. Možná by rozhodčí vzali nový puk a vhazovalo by se někde v útočném pásmu,“ přemítal Nestrašil.

Češi končili i díky tomuto okamžiku dobře naladění, ale zpočátku jasné výhře 5:2 nic nenasvědčovalo. Ještě po polovině zápasu totiž prohrávali 0:2. „Na začátku to nebylo úplně ono. Nemyslím, že by Francouzi měli více ze hry, ale šance, které měli, tak z nich dali gól. Měli bychom je přehrávat, ale nebyl to od nás ideální start,“ uvedl Nestrašil.

Věděl, že do dnešní odvety v Cergy je co zlepšovat. „Nezafungovaly nám ani přesilovky; měli jsme jich mraky a nějaký gól jsme z nich měli dát. Ale ve druhé třetině jsme se zvedli a zaplaťpánbůh jsme to dokázali i otočit. V přesilovkách bude potřeba něco změnit,“ uvedl Nestrašil.