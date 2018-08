Pohroma za pohromou. Sekera je zase zraněný, v Edmontonu řeší obranu

Když si slovenský bek v play off 2017 přetrhl přední křížový vaz, laboroval s vážným zraněním až do Vánoc. V uplynulém ročníku nakonec Sekera odehrál celkem 36 utkání, v nichž přihrál na osm branek.

Nejzkušenější obránce Oilers hodlal v nadcházející sezoně přispět k návratu svého klubu do vyřazovacích bojů. Achillova šlacha však Sekerovi vystavila další stopku.

„Je to těžký zásah,“ komentoval zranění klíčového beka generální manažer Edmontonu Peter Chiarelli. Stejně jako Sekera, i on očekával náplast na nevydařenou sezonu. „Uvidíme, jak půjde rekonvalescence. Ale staví nás to do nepohodlné situace, kdy musíme hledat náhradu.“

S absencí Sekery musí defenziva Edmontonu vyřešit několik vzniklých zádrhelů.

Díky zkušenostem, které posbíral 32letý bek během jedenácti sezon v NHL, přicházejí Oilers o klid a rozvahu mezi mladým jádrem obránců. Navíc, pomineme-li loňskou zkrácenou sezonu, je 32letý bek přínosný i v produktivitě. V obou předchozích sezonách dosáhl Sekera hranice 30 bodů.

Volných posil už moc nezbývá

Co teď? Zaplní vzniklou mezeru nadaný mladík, nebo posila z jiného klubu? V případě druhé varianty nehraje Chiarellimu do karet rozebraná nabídka trhu s volnými hráči.

„V tuhle chvíli je to těžké, ale pokusíme se využít všechny dostupné zdroje,“ pere se s nenadálou situací manažer Chiarelli. Tuší, že hledá posilu pro dlouhodobější časový horizont. Plné uzdravení přetržené achillovky si často žádá i 12 měsíců.

Oilers ovšem mají na čem stavět i z vlastních zásob. Darnell Nurse, Adam Larsson a Oscar Klefbom se už vypracovali na pilíře obranných řad. Více zodpovědnosti budou muset zvládnout také Kris Russell nebo Matt Benning. Prostor se může otevřít i desítce posledního draftu, 18letému Evanovi Bouchardovi.

„Pro Evana bude velkou výzvou dostat se do prvního týmu. Ale nahradit Sekeru, to už je o level výše,“ posuzoval šance mladého beka Chiarelli. On a trenér Todd McLellan budou muset rozdělovat čas mezi beky jinak, než předpokládali.

Mezitím se bude Andrej Sekera kurýrovat a doufat v co nejdřívější návrat.