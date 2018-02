Šustrovo nahnuté živobytí v Tampě. Přemýšlím, ale nechci se utrápit, říká

Jakou tedy prožíváte sezonu?

Máme na soupisce osm beků, kteří se točí. A jelikož jsou všichni zkušení, tak záleží na aktuální formě. Teď je to trošku jiná sezona než před rokem, ale takový je hokej.

Co si z toho berete?

Člověk se nemůže zase moc stresovat. Musí předvádět svou hru. Jsem tu z nějakého důvodu. Klub ví, co ode mě může čekat a já zase vím, co můžu čekat od sebe. Takže se snažím odvést svou práci.

Před sezonou jste podepsal smlouvu na jeden rok. Cítíte, že vaše postavení v Tampě už není tak pevné?

Je to trošku jiné, ale nezbývá mi, než na sobě makat. Ničím jiným to neovlivním. Musím se koukat na sebe, být poctivý a doufat, že se to otočí.

Přemýšlíte, co bude dál?

Nemá cenu nad tím pořád dumat. Beru to ze dne na den a snažím se hlavně pracovat na sobě. Pokud budu na sobě dál makat, tak se nemusím bát o budoucnost.

Asi vám nenahrává, že Tampa válí a je nejlepší v NHL, že?

Sezonu můžeme hodnotit zatím velice dobře. Daří se nám, hrajeme dobře týmově. Poslední dobou se nám to sice trochu zadrhává, ale pořád máme čas na všem zapracovat, než se začne hrát play-off.

Jak důležité je, že se vrátil Steven Stamkos a je zdravý celou sezonu?

Je to samozřejmě velká pomoc, když máte hráče, který dá za sezonu třicet gólů. Předtím chyběl v zápasech, kdy se láme chleba.

Drží vás i skvělý gólman Vasilevskij. Co byste řekl k němu?

Tenhle rok je zatím neskutečný. Hlavně na sobě pořád maká na tréninku i po něm. Pořád se snaží zlepšovat a při zápase je tam, kde má být. Je to jeden z nejlepších gólmanů v lize.

Jak jste si v Tampě užil nedávné Utkání hvězd?

Zájem ve městě byl veliký, i kvůli tomu, že tam probíhaly pirátské slavnosti. Celé město tím žilo, i já s pár klukama z týmu jsme se byli podívat. Bylo to zajímavé.

Ještě pořád studujete?

Ne, už jsem dokončil univerzitu v Nebrasce. Teď se snažím najít nějaké další zaměření. Myslím, že budu studovat dál něco okolo financí. Uvidím, jak mi to půjde.