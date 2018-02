Zlomené plexi a tvář od krve. Mám štěstí, ukázal Šustr jizvu pod okem

Co se stalo?

Wood po odehrání puku dojel Naměstnikova a narazil ho na mantinel tak tvrdě, že se útočník Tampy okamžitě sesul k zemi. Šustr, který byl nejblíž, šel svého spoluhráče bez přemýšlení pomstít, za což si jistě v kabině vyslouží pochvalu.

Výsledek bitky však Šustra těšit nemůže. Wood je známý tvrďák a potvrdil to i nyní, když ránou pěstí rozlomil Šustrovi hledí na helmě. Ostrý plast českého obránce pořezal na nosu a těsně pod levým okem.

Zkrvavený se už jenom kryl, aby nedostal další ránu, která by mu mohla pořezat obličej opravdu vážně. Vždyť mohl přijít o oko.

Podívejte se na celou situaci:

Šustr odjel do šatny, kde mu ránu doktoři rychle sešili 23 stehy. Do třetí třetiny tak znovu nastoupil. Možná se však vracet neměl, protože Tampa po jeho chybě inkasovala čtvrtý gól. Skóroval právě samotný Miles Wood a New Jersey díky němu vyhrálo 4:3.

„Jsem ok, mám štěstí, že to rozlomené hledí minulo oko,“ řekl po zápase český obránce klubovému rádiu.

Šustr v Tampě neprožívá šťastné období. Plní roli sedmého obránce, často sedí jako náhradník na tribuně a po celou sezonu probíhají spekulace, kdy se klub z Floridy a obránce rozloučí.

Andrej Šustr po zápase ukázal stehy:

Vyvstává otázka, zda by počínání Wooda nemělo řešit oddělení pro bezpečnost hráčů, případně jaký trest si útočník Devils zaslouží.