ANKETA: Prolomí konečně hokejová dvacítka čtvrtfinálové prokletí?

Vladimír Vůjtek, bývalý trenér dvacítky

„Jsem celkem optimista, protože Finové jsou pro nás nejlepší soupeř, který byl k mání. Je to evropský tým, nejvíc známý pro naše hráče a myslím, že jsou hratelní. Na druhou stranu bych úplně netvrdil, že je v současném mužstvu o mnoho větší kvalita než v minulých neúspěšných letech. Letos má tým i trochu štěstí, na jaké soupeře narazil. Je pravda, že je tam momentálně pár kluků, kteří se prosadili na draftu a už koukají po NHL. Jenže to platilo i v minulosti, a také jsme se neprosazovali na mistrovství světa. Ono to není vždycky jenom o jedincích, kteří se dokážou prosadit do špičkového hokeje, ale o týmu. A také to je o brankářích, kde máme trošku rezervy. Je třeba, aby se nám jeden z nich chytil.“

Michal Sivek, juniorský mistr světa

„Věřím, že po těch letech se k nám štěstí přikloní. Soupeř je vyrovnaný, je to padesát na padesát a jednou to přijít musí. Tým je dobrý, ofenzivně špičkový, záleží, kolik kluci dovolí dát Finům gólů. Věřím jim. Podobnost s naším týmem, který před osmnácti lety vyhrál zlato, moc nevidím, protože jsme turnajem prošli jako nůž máslem. Stejně jako o rok později. Pokud si dobře pamatuju, tak jsme v obou případech neprohráli a nedostávali jsme tolik gólů. Těžko se to srovnává. Partu jsme měli také skvělou, ale podobnost tam nevidím, každý turnaj je jiný. I když je pravda, že nám v prvním roce také nevěřili. Jenže ve druhém jsme byli nejlepší a nejeli pro nic jiného než pro zlato.“

Marek Sýkora, bývalý trenér dvacítky

„Rád bych věřil tomu, že dvacítka konečně prolomí prokletí. Přeju jí to. Podle mě je to padesát na padesát. Nesledoval jsem její zápasy v průběhu sezony, ale vím, že dvakrát vyhráli turnaj. Pokud mužstvo zlepší disciplínu, nenechá se vylučovat a předvede kvalitnější práci v obraně, tak by mohlo vyhrát. Přál bych si, aby to po tolika letech vyšlo. Docela tomu i věřím. Pro trenéry jsou problém gólmani, je otázka, koho postavit. A dát tomu disciplínu, což je problém skoro každý rok. Přednost je v útoku, máme výborné hráče. Před mnoha klukama je otevřená hokejová budoucnost, pokud si to nepokazí. Ofenziva je velmi dobrá. ale problémem může být ten balanc s obranou. Snad se to dneska neprojeví, Filipovi Pešánovi věřím, že to umí.“



Postoupí hokejová dvacítka ve čtvrtfinále přes Finsko?