Kvalitních mladých je málo, ale Jandač se snažil, hodnotí experti

Redakce iDNES.cz oslovila čtveřici expertů českého hokeje s následujícími otázkami:

1. Jak byste zhodnotil působení Jandače na lavičce národního týmu?

2. Co říkáte na zapojování mladých hráčů do národního týmu?

3. Kdo by Jandače mohl na trenérské lavičce nahradit?

Martin Hosták, generální manažer klubu Berani Zlín

1. V žádném případě to nebyl ani propadák, ale ani velký úspěch. My bychom chtěli být mezi čtyřmi nejlepšími, ale dorůstají nám hráči, kteří nemají kvality. Jsme pozadu za Kanadou, Ruskem, Finskem i Švédskem. To není otázka národního týmu, ale spíše těch hráčů, kteří jsou k dispozici. Taky nevím, jestli je na místě hodnotit, když pan Jandač stále národní tým trénuje.



2. Není podstatné, že jsou zařazeni. Důležité je, že na to mají. Mladí hráči si reprezentaci musí zasloužit, nemůže to být automatické. Obdivujeme Švédy a Finy, jak nechají hrát 17leté kluky v nároďáku a v ligách - ale oni na to prostě mají! Mám radost, že i naši na to nyní mají, třeba se Martin Nečas, Filip Zadina a Chytil v kádru udrží.

Ale nikdo nedá trenérovi medaili za to, že dal šanci mladým, ačkoliv skončil šestý. Tohle je národní tým a my za úspěch považujeme medaili. Mají to tak i Švédi a Fini. Rusko s Kanadou zase berou jen zlato. Takže říkám, zařaďme mladé, ale musí být přínosem. Mládí není zásluha, je to prostor se zlepšovat.

3. Oceňuji trend, že šanci u mládežnických reprezentací dostávají mladí trenéři. U dospělé bych si zase představil někoho zkušenějšího, kdo umí vést úspěšný tým. Napadá mě Václav Sýkora (trenér Mountfield HK, pozn. redakce).

David Pospíšil, komentátor hokeje České televize

1. Pan Jandač nezažil úspěchy medailové, ale neodvedl špatnou práci. S asistenty předělal tým do moderního stylu hokeje, na který se dobře kouká. Jen neměl vítěznou generaci, která by něco přivezla. Stále hledali, národní tým nebyl tak stabilní jako v 90. letech, pořád se hledali noví hráči. A bylo jich málo. Nemyslím si, že kdyby tam byl Mike Babcock (slavný kanadský trenér, pozn. redakce), že by to dopadlo jinak.

2. U čeho jsme se ale neposunuli, to je růst kvalitních mladých hráčů. Tečka. A na tom je trenér závislý. Jaký materiál mu extraliga dá... Když na olympiádě musíte spoléhat na 35leté kluky, nemůžete čekat zázraky. Taky na ni ale nemůžete vzít hráče bez mezinárodní zkušenosti. Martin Nečas, když v Brně začal mezi Martinem Eratem a Martinem Zaťovičem, byl podavač. Koukal, jak oba hrajou, to nebyl on. Ve chvíli, kdy parádně odehrál reprezentaci dvacetiletých, se vrátil ten Nečas. To je vývoj, ne výjimka Jágr, kterého v 17 letech postavíte na led a on bude úžasný.



Nečas by z toho byl vyklepaný, neměl by roli jako má teď v Brně, které na jeho výkonech stojí. Rozkoukával by se a na to na olympiádě není čas. Možná tam mohli být dva mladí, já proti tomu nic nemám, ale myslím, že to nešlo udělat výrazně jinak. Teď je příprava měsíc a půl, mladí budou v kolektivu, navážou vazby. Už to nebude, dám příklad, dobrý den pane Vondrka, pane Erat, ale ahoj Ery, ahoj Špenáte. Já když přijdu do práce v 16 letech, tak budu všem říkat dobrý den, nebudu tam za sebe, to až ve chvíli, kdy budu mít nějakou historii a budu cítit, že to můžu táhnout. Na to je třeba čas. Musí do týmu patřit, ne tam být na návštěvě.

3. Český hokej není v jednoduché situaci, nemá hráče. Extraligu doplňují cizinci z Běloruska, Lotyšska a Francie. Osobně bych tam dal někoho mladého a progresivního, kdo bude mít k mladým blíž. Máme velké portfolio. Filip Pešán, Martin Straka pro útočný agresivní hokej, Zdeněk Venera... Je otázka, kam chce svaz směřovat.

Marek Sýkora, bývalý český hokejový trenér a reprezentant

1. Nebyl žádný zvláštní úspěch. Spojil bych to s úrovní českého hokeje, která není mimořádná, čemuž výsledky národního mužstva odpovídají. Ani úroveň české extraligy není bůhvíjaká. Působení pana Jandače bylo průměrné, tak na 50 procent. Třeba na olympiádě byla možnost uspět, já jsem byl trochu zklamaný, mužstvo bylo superzkušené, ale nebyl tam jediný mladý hráč. To neoceňuji a scházelo mi to. V ostatních mužstvech mladí byli. Ale nerad hodnotím, nemám patent na rozum.

2. Za mladé jsem rád. Mistrovství je každý rok a není třeba pokaždé lpět na výsledcích, fanouškům se to snad dá vysvětlit, že jsme malá republika a potřebuje to čas, aby se zapracovali.

3. Jsou názory, že to mají být lidé z NHL, třeba Martin Straka, Libor Zábranský. Ne, že by byli superzkušení, ale prošli si jako výborní hráči špičkové soutěže, to může hrát roli. Jde o člověka s rozhledem a schopností řídit mužstvo.

Pavel Richter, bývalý český hokejový útočník a trenér

1. Není jednoduché získávat medaile. Pan Jandač má výborné asistenty a vybral to nejlepší, co bylo k mání. I tak to na medaile nebylo. Ale on udělal, co mohl.

2. Někdo z mladých se šance chopí, někdo ne. Je dobře, že proti Francouzům a Švýcarům v přípravě ji dostali. Většina také dala první gól za nároďák, to je neuvěřitelné. Já osobně doufám, že dva tři hráči z NHL ještě ke kostře týmu přibudou. Když jsem přišel k národnímu týmu jako mladý já, hrál jsem s Jirkou Holíkem. Osobně jsem věděl, že na ty ikony nemám. Mladí jsou teď sebevědomější. Vzal bych Nečase z Brna, další extra nevynikají. Mladí dobře hrají, to je jejich doména, ale ostatní činnosti jako žabky a podobně, to není dokonalé.

3. Napadá mě Zdeněk Venera z Olomouce, měl neskutečné úspěchy se slabými týmy. S Olomoucí hrál čtvrtfinále, v Karlových Varech poslal tým do play off, pak s Palečkem vyhrál titul. Nebo to může převzít někdo z asistentů - Prospal nebo Špaček.

Hlavní trenér národního mužstva by měl být člověk, který za něj hrál, kdo nosil na ledě lvíčka na prsou. Karel Gut, Luděk Bukač, Stanislav Neveselý, František Pospíšil, Ivan Hlinka... Ti si národním mužstvem prošli. Teď jsou teoretici větší odborníci než praktici.

Ale když se takhle bavíme, tak Martin Straka z Plzně, samozřejmě! Stoprocentně, on má neskutečné charisma, prošel si hokejem v národním týmu i v NHL. On by určitě byl nejlepší řešení. Druhá věc je, jestli by to přijal, když je vlastníkem a trenérem v Plzni.