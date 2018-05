ANKETA: Zvolte nejhezčí stadion v hokejové extralize

Redakce iDNES.cz společně s MF DNES vyhlašuje další anketu. Po té o nejkrásnější extraligový dres, v níž uspěla Plzeň, tentokrát o nejhezčí stadion. V hlasování by nemělo rozhodovat pouze fanouškovství, ale také snaha o objektivní pohled.

Jaké jsou tedy jednotlivé arény? Tady nabízíme jejich krátké charakteristiky seřazené podle abecedy, samotná anketa, kde můžete hlasovat, je na konci článku.

Hradec Králové. Stadion prokoukl před deseti lety po rekonstrukci, díky které získal přitažlivý skleněný plášť. Uvnitř jsou nejvýraznějším znakem barevné sedačky. Tribuny se klenou ze všech stran, za jednou z branek je prostor pro odchod hráčů do kabin.

Chomutov. Piráti mohou být na svou halu pyšní. Nepatří sice v extralize mezi největší, ale na místní poměry stačí. Je zcela nová, prosklená a se čtyřmi věžemi v rozích, ve kterých se nachází fanshop, kanceláře, party boxy, sálová režie či restaurace.



Jihlava. Kdo tam chodil na extraligu před dvaceti lety a dnes by se vrátil, nepoznal by téměř rozdíl. Byť se klub snaží a vybavil tribuny novými sedačkami, zůstává hala v Jihlavě spíše reliktem minulosti. Už řadu let se řeší stavba nové arény, ale stále zůstává jen u studií.



Kometa. Kdo by neznal typicky zakulacený stadion z roku 1982. V Brně k němu mají fanoušci vztah. Tribuny se zde klenou poměrně vysoko pod střechu, charakteristickým znakem jsou tribuny na stání za oběma brankami. Právě odtud se nejvíce fandí.



Liberec. Jedna z těch nejmodernějších arén v republice nabízí vysoký komfort pro diváky i hráče. Je charakteristická svou temnější atmosférou a tmavě modrými sedačkami. Drtivá většina míst je na sezení, jen v jednom koutu je prostor na stání pro kotel fanoušků.



Litvínov. Stařičký stadion z padesátých let minulého století působí v dnešní době už trochu nepatřičně, na druhou stranu z něj dýchá hokejová historie. Typické jsou příkré podélné tribuny, kde má člověk strach, aby nepřepadl. Kapacitu navyšují ochozy na stání za brankami.



Mladá Boleslav. Nejmenší stadion v extralize. Zelenobílé sedačky chybí jen za jednou z branek. Specifickým znakem haly je, že jsou fanoušci zvyklí stát podél mantinelů, kam se prodávají vstupenky. Jsou to exkluzivní místa, kvůli kterým lidé chodí na zápas i hodinu předem.



Olomouc. Jestli se sem chystáte na hokej, tak se dobře oblečte - na Hané je pořádná kosa. Fanoušci stadionu říkají Kohoutí plecharéna - zvenku opravdu nepůsobí dvakrát vábně. Klub se snaží halu po kouskách opravovat, ale rozsáhlejší rekonstrukci brání mimo jiné majetkoprávní spory.



Pardubice. Navenek nepůsobí aréna podařeně, kritici jí říkají slepenec kvůli necitlivým přístavbám, vybavením je však na vysoké úrovni. V roce 2007 kapacita překročila hranici 10 tisíc míst, čímž se stala jednou z největších v lize. Proslulá je jižní tribuna na stání.



Plzeň. Zvenku i zevnitř nezaměnitelný stadion. Proslulé jsou strmé podélné tribuny s dlouhými modrými lavicemi nebo sektor pro hlučné skalní fanoušky. Do haly proudí dost denního světla. Za jednou z branek chybí tribuna - místo ní mají na hřiště výhled fanoušci z VIP prostor a klubové restaurace.



Sparta. Pražskou O2 arénu netřeba dlouze představovat, drtivá většina fanoušků ji dobře zná. Jde o největší arénu v republice. Všechna místa jsou na sezení, nad prvním patrem je klubové patro, následují luxusní skyboxy a nakonec horní prstenec. Hale dominuje obří kostka nad ledem.



Třinec. Moderní stadion, možná nejútulnější ze všech, se může pochlubit špičkovým vybavením. Převažuje beton a sklo, venkovní plášť zdobí obří znak klubu. Hala má sice menší kapacitu, pro region ovšem zcela dostačující. Atmosféru uvnitř dokresluje specificky teplé osvětlení.



Vítkovice. Pocitově obrovská a rozlehlá hala s velkým kluzištěm. Jde o jednu z dominant Ostravy, ve které se už dvakrát konalo mistrovství světa. Z každého místa je dobrý výhled, celková kapacita lehce překračuje 10 tisíc. Nechybí skyboxy, velkoplošné obrazovky jsou za brankami i uprostřed.



Zlín. Tady na vás dýchne historie. Jestli jste viděli film Malý velký hokejista z roku 1982, pak vězte, že stadion vypadá vlastně pořád stejně. Existují snahy o rekonstrukci, ale nejsou peníze. V jednom rohu jsou místa na stání, na druhé straně je tribuna nižší. A je tu pořádná zima.



Který hokejový stadion v extralize je nejhezčí? celkem hlasů: 20141