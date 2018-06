Víme, že budeme zase outsidery, přiznává zlínský útočník Honejsek

Ještě před koncem minulé sezony prodloužil ve Zlíně smlouvu. Teď se Antonín Honejsek stal po čtyřech letech opět kmenovým hráčem hokejových Beranů, kteří odkoupili jeho hráčská práva pro českou extraligu od Komety Brno.

„Jsem rád. Mělo by to tak být. Tam, kde hraji, tomu bych měl patřit,“ pochvaluje si 26letý útočník.

Tlačil jste na to?

Přál jsem si, abych byl hráčem Zlína. Chtěl jsem to, když jsem se vracel z Hradce do Zlína, ale to ještě nevyšlo. Přehazovali si mě jako horký brambor, ale dopadlo to dobře.

Klub na vás bude chtít stavět. Cítíte se na roli lídra?

Jak už bylo několikrát řečeno, tak naše generace zlínských odchovanců sbírala v mládežnických kategoriích tituly a není důvod si nevěřit. Nejenom já, ale také ostatní kluci. Týmovostí můžeme udělat zase nějaký úspěch.

Od vás se bude čekat především produktivita.

Nemyslím si, že bych měl být vyloženě tahoun, ale spíše se to rozloží mezi více hráčů. Když budu mezi nimi já, tak to bude v pořádku.

Ztratili jste dva ze čtyř nejproduktivnějších hráčů z loňské sezony – Bukartse se Šťastným. Jak vás to poznamená?

Je tady pořád Očko (Zdeněk Okál), přišli Kuba Herman, Michal Poletín, který umí dávat góly. Na zkoušku na led mají dorazit zahraniční kluci, kteří budou určitě také kvalitní.

Loni byl Zlín pasovaný na účastníka baráže. Po odchodech Bukartse, Kašíka a Šťastného to bude podobné, že?

Jasně. Počítáme, že budeme bráni za outsidery soutěže. Vždycky musí vzniknout nějaké papírové předpoklady, ale víme, jak to je. Máme kluky, kteří toho hodně prošli. Od nich jsem se naučil, že tohle nemá absolutně cenu řešit. Většinou to podle předpovědí nedopadá.

Bukarts přestoupil do Třince, který hostíte hned v prvním kole. Bude to pikantní zápas?

Hodně kluků včetně mě si to v poslední době vyzkoušelo. Loni to zažil Holas (Petr Holík) s Boleslaví, teď si to vyzkouší Buky. Ke Zlínu si vytvořil vztah. Fanoušci ho určitě pozdraví a on se bude chtít předvést.

Nepřekvapilo vás, že nezamířil do zahraničí a zůstal v extralize?

Věděli jsme, že už v zimě ho chtěl Třinec. Mysleli jsme si, že může přestoupit už v lednu. Směřovali jsme do play off, chtěli jsme udělat týmový úspěch a jenom dobře, že jsme ho nepustili. Také jsem myslel, že po sezoně půjde do Ruska. Ale věděli jsme, že když to nedopadne, tak přestoupí asi do Třince.

Do Zlína se sice vrací odchovanci, ale ti nejlepší pořád mizí. Jak to vnímáte?

Bylo by lepší, kdyby kluci ze Zlína hráli více v Evropě nebo v NHL a ne jinde v extralize. Ale je to tak, že každý hráč se chce nějak zajistit. Ať si každý říká, co chce, tak finanční stránka je hodně důležitá, jestli ne nejdůležitější. Někteří se vrací, ale ještě jich máme hodně venku. Budeme to muset zvládnout v tom složení, které tady máme.

Ale plán, že byste se jednou všichni zase sešli ve Zlíně, platí, ne?

Každý hráč má nejvyšší ambice a ještě se chce někde uchytit, zabezpečit. Ale u většiny kluků ze Zlína je to tak, že by chtěli dohrát kariéru tady. Zlín je menší město a přijde mi, že domácí hráči jsou větší srdcaři. Dobře se tady žije. Okolí je hezké, zamilujete si to tady. Nejsem sice odsud, ale už se jako Zlíňák beru. Mám tady domov. Návrat je pak snadnější. Navíc se známe, jsme kamarádi. Kluci tady zakládají rodiny.

Po sezoně skončil kapitán Ondřej Veselý. Už jste si zvolili jeho nástupce?

Ještě jsme to neřešili a ani se o tom nebavili. Můj tip je, že to vezme Tomáš Žižka. Tak by to mělo být. Má nejvíce zkušeností a i v kabině hodně vykládá při zápasech.

Cítil byste se na kapitána?

Těžko říct. Chtělo by to především dlouhodobější výsledky na ledě a pak by se o tom dalo uvažovat. Teď je na to ještě hodně brzo.

Máte za sebou větší část suché přípravy. Už se těšíte na její konec?

Osobně ano. Každý rok je to těžké. Po sezoně nechcete led nějakou dobu vidět, ale v létě stačí kratší doba, abyste nechtěli vidět běhání po lesích. Jsem toho přesycený a už se těším na to, co nás a fanoušky baví nejvíce.

Začalo mistrovství světa ve fotbale. Je to téma v kabině?

Ještě moc ne. Ale přemýšleli jsme s kluky, že bychom si udělali tipovací soutěž, každý se zapojí stokorunou, abychom měli při jeho sledování zpestření. Na mistrovství se hodně těším. Jsem zvědavý, jak se Rusku povede organizace turnaje. Favority nerad vypichuji, protože je to nejlehčí, ale ze druhé vlny věřím Belgii a Francii.