MS V HOKEJI

Kamera zabudovaná na přilbě rozhodčího není ničím novým, už na loňském šampionátu mohli diváci pozorovat hru perspektivou hlavního arbitra. „Tehdy jsme ale měli jen kšilt, něco na způsob GoPro. To se ještě dalo,“ vzpomíná pro iDNES.cz Jeřábek.

Hokejový rozhodčí Antonín Jeřábek

Letošní vychytávku chtěla Mezinárodní hokejová federace (IIHF) vylepšit o možnost okamžitého využití záběrů pro přímé přenosy. K zařízení na čele tak přibyl objemný doplněk na zadní straně přilby.

„První věc, která mě napadla? Katastrofa,“ líčí 35letý rozhodčí, který během sezony působí v KHL. „Řekli jsme si s kolegou, že v tomhle asi úplně pískat nechceme. Záhy jsme se ale dozvěděli, že to bude povinné.“

Překvapení nebyli jen rozhodčí. V rozpacích byli i činovníci IIHF, kteří do poslední chvíle nevěděli, jak bude novinka vlastně vypadat. „Federace byla překvapená tím, co dostala. Podle mě se to upeklo na poslední chvíli,“ myslí si Jeřábek.

Podívejte se na nejlepší záběry z kamer na hlavách rozhodčích:

Jemu ani kolegům ovšem nezbylo nic jiného, než si na nečekané závaží zvyknout. „Je pravda, že to bylo vyvážené, takže helma netáhla dopředu ani dozadu. Ale ta váha sama o sobě byla fakt hrozná. Krk jsem po zápase cítil,“ ohlíží se Jeřábek.



Zato IIHF si vymoženost pochvalovala. „Vyzkoušeli jsme v praxi několik novinek, včetně záběrů z kamery rozhodčího během přímých přenosů. Posunuli jsme vnímání hry o další kus dál, což považujeme za velký úspěch,“ řekl v průběhu šampionátu generální sekretář federace Horst Lichtner.

Pozor na jazyk!

Během utkání naštěstí objemná ochrana hlavy Jeřábka v práci neomezovala. „Celkově to ale bylo nepříjemné. Vždyť najednou vozíte na hlavě o dvě kila navíc. To se projeví hlavně v těžším pohybu.“

Obvyklejší technologií, s níž jsou hokejoví rozhodčí ve styku už mnoho sezon, jsou mikroporty. Díky nim mohou televizní diváci nahlédnout do komunikace sudích s kolegy i hráči.

„Myslím, že jsme jediná země v Evropě, ne-li na světě, která pouští debaty rozhodčích rovnou do přímého přenosu,“ naráží Jeřábek na vysílání České televize, která tímto způsobem zpestřuje utkání. Český hokejový svaz vyjednal alespoň to, že v kruhu rozhodčích u trestných lavic nebudou arbitři „odposloucháváni“.

„Ale jinde na place můžete být kdykoliv slyšet. Rozhodně pak přemýšlíte o tom, co řeknete. Není to nic příjemného, protože vás to v komunikaci nějakým způsobem omezuje,“ dodává Jeřábek.