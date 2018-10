Euforie ve Vsetíně. Můžeme zabojovat o extraligu, věří Pechanec

Když je na úvodním tréninku dali vsetínští trenéři k sobě, cítil, že by jim to mohlo spolu jít. Ale že jim to bude klapat tak báječně, s tím Antonín Pechanec nepočítal.

S jihočeskou dvojičkou Rob-Jonák utvořili suverénně nejúdernější útok prvoligových hokejistů Vsetína.

„Jsem rád, že jsem dostal takové spoluhráče, protože jsme si sedli hlavně lidsky. I na ledě si rozumíme ve všech směrech. Včetně beků je to perfektní lajna. Každé střídání na ledě si užíváme,“ říká sedmadvacetiletý centr, který přišel před sezonou z Frýdku-Místku.

Vy jste mozkem lajny, že?

Mělo by to tak být. Měl bych řídit celou hru, rozdávat nahrávky. Víťa Jonák je neskutečně šikovný s pukem. Nejde mu ho vzít. Na ledě je jak tank. Luboš je také silný s pukem, umí perfektně zakončit. Má strašnou ránu. Pak tam máme Ondru Slováčka, který nám skvěle rozváží puky. A Kuba Teper je hodně šikovný pravák. Celá lajna je výborně poskládaná.

Rob a Jonák hráli spolu v Budějovicích. Jde to poznat na jejich souhře?

Je cítit, že si hodně rozumí. Myslím, že jsem je celkem slušně doplnil. Trenéři nás dali dohromady od prvního dne přípravy na ledě. Cítil jsem, že by nám to mohlo jít. Čím jsme spolu odehráli více zápasů, tak to bylo lepší a lepší.

Také jste v kanadském bodování soutěže všichni v první desítce.

Každý to sleduje, nebudu říkat, že já ne. Ale hlavní je tabulka, body týmu. Všichni hráči jsou důležití. Někdo boduje, jiný to odedře v oslabení. Třeba David Vítek. Je úžasné, jakou černou práci tady odvádí.

Jak vám sedlo nové prostředí?

Trenéři jsou tady úžasní. Líbí se mi zázemí, fanoušci, jak se lidi k sobě chovají. Nemůžu říct na Vsetín křivého slova.

Vítěznou sérii Vsetína ukončil budějovický lídr Hokejisté Vsetína ve středu poprvé od 17. září prohráli. O jejich šňůru osmi vítězství je připravily České Budějovice, vedoucímu týmu Chance ligy podlehli na Lapači 2:3, a poprvé v sezoně tak před svými fanoušky nebodovali. Vsetín inkasoval rozhodující gól ve dvojnásobném oslabení. Po úvodní čtvrtině základní části je čtvrtý, druhou část začne v sobotu doma proti Prostějovu.

Prý jste měl eminentní zájem přestoupit do Vsetína. Je to tak?

Loni kolem Vánoc jsme ve Frýdku hráli se Vsetínem. Prohodil jsem pár slov s trenérem Dopitou. Něco jsem mu naznačil. Agentovi jsem řekl, že bych chtěl do Vsetína, pokud je to možné. Končila mi smlouva. Trenér Dopita souhlasil, všechno klaplo. Už jsem pod ním hrál. Je to jeden z mála trenérů, který mě vyzkoušel v extralize. Dal mi šanci v Třinci a ukázal, že extraligu můžou hrát i kluci z první ligy. Na ty se dost zapomíná. Jen potřebují dostat více šancí.

V extraligovém předkole v roce 2016 proti Zlínu jste byl jako host z první ligy nejproduktivnějším hráčem Třince. Štvalo vás, že jste nezůstal v nejvyšší soutěži?

Smůla byla, že jsem měl tehdy platnou smlouvu v Havířově. Měl jsem nabídky z extraligy, ale s Havířovem se zájemci nedohodli a musel jsem pokračovat. Měsíc nato mě vyměnili do Frýdku, což bylo zvláštní. Ale takový je hokej.

Má Vsetín na to, aby zabojoval o extraligu?

Věřím, že ano. Trenéři i hráči jsou tady kvalitní. Hlavně je tu skvělá parta, což je základ všeho. Držíme spolu všichni. Doufám, že budeme hrát o nejvyšší příčky. Osobní cíle jsou nejvyšší. Chci postoupit se Vsetínem do extraligy.

Po úvodní čtvrtině základní části jste čtvrtí. Jste spokojení?

Do play off bychom chtěli jít ze čtvrtého místa. Ale musím to zaklepat. Začátek jsme neměli moc dobrý. Museli jsme si sednout, něco vyříkat. Teď hrajeme od prvního do posledního chlapa jako jeden muž. Jde to znát.

Co bylo špatně na začátku?

Asi nám uškodilo, že jsme v přípravě skoro neprohráli. Dali jsme tady jedenáctku Kadani a mysleli jsme si, že to půjde samo. Že vlezeme na led a vyhrajeme i bez bojovnosti. Naštěstí rána přišla brzo.