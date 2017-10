Odvolaný Stavjaňa: Teď si trochu odpočinu. Dva roky jsem neměl volno

Jak vnímáte váš čerstvý odchod z Budějovic?

Vedení klubu využilo věci, kterou jim smlouva umožňovala. A já jako trenér to tak musím brát.

Litujete například toho, že jste nedostal druhou šanci na postup do extraligy?

To ani tak ne, ale jedna z příčin současného stavu je ta, že se nám nepovedlo konsolidovat kádr, jak jsme si představovali. Šli jsme i do věcí, které se bohužel nepovedly. Timu Crowderovi angažmá nevychází, k Václavu Nedorostovi nepřišel slibovaný centr a podobně. Dalo by se říct, že hodně záležitostí šlo proti nám.

Na jaře jste byli k postupu do extraligy blízko.

V novodobé historii Motoru jsme k tomu měli v dubnu opravdu nejblíže.

Co jste tedy mohl udělat jinak?

Teď opravdu nejsem připravený na širší hodnocení. I tak si nemyslím, že by tam byly záležitosti, které se daly řešit jinak. Věřím, že jsme se v minulé sezoně na postup připravili co nejlépe. Je ale jasné, že zpětně se určitě najdou věci, které mohly být lépe udělané.

Jak budete na působení v Českých Budějovicích vzpomínat?

Jižní Čechy jsem si zamiloval a třeba nikdy nezapomenu na mou nejlepší houbařskou sezonu v životě, kterou jsem si prožil právě tady. (směje se) Nemám tedy důvod si o působení v Motoru myslet nic špatného, ale takový holt trenérský chlebíček bývá.

Co na vás čeká teď?

Dva roky jsem neměl volno. Hned po titulu v Nitře jsem odjel do Budějovic a tady se přes léto chystal na další sezonu. Teď si sbalím, roztřídím osobní věci a trochu si odpočinu.