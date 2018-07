Rittich a Nosek už vědí, kdy jdou k arbitráži. Dojednají smlouvu předem?

Termíny arbitráží Pátek 20. července:

Philip Danault (Montreal)

Chris Tierney (San Jose)

Kevin Shore (Dallas)

Jacob Trouba (Winnipeg) Neděle 22. července:

Adam Lowry (Winnipeg)

Blake Coleman (New Jersey) Pondělí 23. července:

Brett Kulak (Calgary)

Liam O'Brien (Washington)

Matt Dumba (Minnesota) Úterý 24. července:

Brandon Montour (Anaheim) Středa 25. července:

Joel Armia (Montreal)

Joel Edmundson (St. Louis)

Brandon Tanev (Winnipeg) Pátek 27. července:

Mark Jankowski (Calgary) Sobota 28. července:

David Rittich (Calgary)

Jason Zucker (Minnesota) Neděle 29. července:

Troy Stecher (Vancouver) Pondělí 30. července:

Marko Daňo (Winnipeg)

Jimmy Vesey (New York Rangers)

Tomáš Nosek (Vegas)

Garnet Hathaway (Calgary)

Mackenzie Weegar (Florida) Úterý 31. července:

Brady Skjei (New York Rangers) Středa 1. srpna:

Cody Ceci (Ottawa)

Elias Lindholm (Calgary)

Stefan Noesen (New Jersey)

Gemel Smith (Dallas) Čtvrtek 2. srpna:

Miikka Salomäki (Nashville)

Kevin Hayes (New York Rangers) Pátek 3. srpna:

Mattias Janmark (Dallas)

Mark Stone (Ottawa)

Taylor Leier (Philadelphia)

Brock Nelson (New York Islanders) Sobota 4. srpna:

Ryan Spooner (New York Rangers)

Patrik Nemeth (Dallas)

William Karlsson (Vegas)