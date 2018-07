Znovu okouzlen Finskem. Akorát jsme ztloustli, směje se Augustin Žák

Proto také ani na chvilku nezaváhal, když před několika týdny dorazila na Vysočinu nabídka, aby se přijel do svého bývalého působiště podívat. „Pozvání přišlo od Roberta a Anity Erikssonových. Paní kdysi působila ve výboru klubu. Řekl jsem si, že by to mohla být super dovolená. Vůbec jsem přitom netušil, jaké překvapení mi přichystají,“ rozpovídal se Žák.

„Dva dny po příjezdu jsme vyrazili s manželkou a hostiteli na jednu akci, kde se najednou objevili i moji někdejší spoluhráči. Hrozně mě to potěšilo, protože někteří kvůli mně jeli i 400 kilometrů,“ prozradil.

Mezi nimi byl například i bývalý výborný finský brankář Fredrik Norrena, který chytal nejenom za finskou reprezentaci, ale vyzkoušel si také NHL či KHL.

„Teď působí jako trenér gólmanů v TPS Turku a taky u finské juniorské reprezentace. Někdy na podzim se má objevit v Česku. Už jsme se domlouvali, že se určitě zase musíme vidět,“ hlásil Žák. „Když jsem do Lepplax jako třicetiletý přišel, on tehdy teprve začínal. Byl to o nějakých třináct let mladší kluk,“ vzpomínal.

Přesto prý neměl ani po tolika letech od posledního setkání problém všechny exspoluhráče včetně Norreny poznat.

„Skoro vůbec nic se nezměnilo, jen jsme všichni trošku ztloustli,“ pověděl sedmapadesátiletý rodák z Vysočiny.

V době, kdy Žák oblékal dres IFK Lepplax, působil klub ve druhé finské lize.

„Je to malé městečko s nějakými 25 tisíci obyvateli, přesto tam tehdy byly dva kluby. Kromě nás ještě jeden, který se jmenoval Centers. Pamatuju si, že jednou jsme od nich dostali pořádný výprask 2:9, ale pokladník byl i tak nadmíru spokojený, protože na stadion přišly dva tisíce lidí,“ připomněl současný kouč druholigových moravskobudějovických Žihadel, který v Lepplax zanechal velmi zřetelnou stopu.

Průměr měl v Lepplax přes dva kanadské body na zápas

Během dvou sezon tam odehrál celkem 78 zápasů, v nichž posbíral úctyhodných 176 kanadských bodů za 59 gólů a 117 nahrávek.

Augustin Žák Profil Bývalý hokejový útočník se narodil 27. listopadu 1960 v Ledči nad Sázavou, vyrůstal ve Světlé nad Sázavou a s hokejem začínal v Havlíčkově Brodě. V roce 1979 odešel na vojnu do Jihlavy a v tamní Dukle strávil svoje nejlepší hokejové roky. Útok Oldřich Válek, Augustin Žák, Antonín Micka patřil k nejproduktivnějším v lize.



Za Jihlavu nakonec Augustin Žák odehrál devět sezon, získal s ní čtyři mistrovské tituly a vyhrál i prestižní turnaj Spengler Cup.



Dvě sezony strávil ve Vítkovicích a další dvě si pak vyzkoušel druhou nejvyšší soutěž ve Finsku v týmu IFK Lepplax. Po skončení hráčské kariéry působil jako generální manažer v Dukle Jihlava a u havlíčkobrodských rebelů.



Nyní trénuje už třetí sezonu druholigové Moravské Budějovice.



„Tehdy jsem to ani moc nevnímal, až teď mi to připomněli. Docela jsem koukal, že mi to vycházelo na nějakých 2,25 bodu na zápas,“ usmíval se Žák.

V IFK Lepplax byl sice v sezonách 1990/91 a 1991/92 jediným Čechem, ovšem v celé druhé finské lize se jich tehdy objevovalo mnohem víc.

„Hrával jsem například proti Vláďovi Kýhosovi nebo Frantovi Černému. Honza Neliba tam působil dokonce jako hrající trenér. Ale taky tam byl třeba Slovák Pukalovič a spousta Rusáků,“ vybavil si exjihlavský útočník. „Byly to dvě výborné sezony,“ dodal.

A zřejmě by jich přidal ještě mnohem víc, jenže dva kluby na jedno malé město byly moc, a tak nakonec oba zkrachovaly.

„Už dávno druhou ligu nehrají, jen nějakou regionální soutěž. Nicméně parádní je to tam pořád stejně,“ přesvědčoval Žák. „Za dva dny po příjezdu jsem se tam cítil úplně jako doma. Manželka se ani nechtěla vracet zpátky do Česka,“ přiznal.

Svým příjezdem po šestadvaceti letech vzbudil zájem i u místních novinářů. „Udělali se mnou rozhovor na celou stránku. Za ty noviny jsem pak dal čtyři eura,“ smál se.

Hostitelé mu na celou dobu pobytu přenechali svůj zimní byt v centru. „Město leží nějakých 500 kilometrů od Helsinek, je to kousek od švédských hranic. Však se tam taky z osmdesáti procent mluví švédsky,“ upozornil.

„Já se ale celou dobu domlouval anglicky. Neříkám, že umím perfektně, ale domluvím se. Navíc někteří mluvili německy a němčinu ovládá výborně moje paní. Neměli jsme vůbec žádný problém. Možná i proto, že jsme tam byli asi jediní dva Češi. To v Chorvatsku je to v létě mnohem horší,“ porovnal.

Sauna nesměla chybět

Už před lety přirostlo Finsko Žákovi k srdci a nyní se do něj zamiloval znovu. „Finové jsou úžasní, žijí svým tempem. V určitých věcech bychom se od nich mohli učit. Všichni tam jezdí v obci padesátkou a nikdo na ně nemusí dohlížet. Na pětadvacet tisíc lidí je tam jeden policajt,“ uvedl.

A jak se mu zamlouvala finská sauna? „Tu jsem si oblíbil už tehdy. Taky jsem ji pak měl doma ve Štokách. Tak, jako jsou v Česku sprchy, tam mají saunu,“ vysvětloval.

Hokej v Lepplax podle Žáka v současnosti hraje až druhé housle, v kurzu je aktuálně víc fotbal.

„Hrají druhou nejvyšší ligu, ale rádi by postoupili do první. Byl jsem se taky na jednom zápase podívat. Sice zrovna prohráli, ale byl to další příjemný zážitek,“ pochvaloval si.

Své nejlepší hokejové roky strávil Augustin Žák (s bílou helmou) v Jihlavě. Do tehdy úspěšné Dukly přišel v devatenácti letech na vojnu a zůstal v ní celkem devět sezon.

Došlo prý i na práci. „Jednomu mému bývalému spoluhráči vyhořel sklad, tak jsem si jeden den dal brigádu,“ vysvětloval. „Balil jsem osm hodin nějaké palety, ale bavilo mě to. Přivítal jsem tuhle změnu i z toho důvodu, že jsem tam pořád jenom jedl, takže jsem se takhle aspoň trochu zapotil,“ dodal se smíchem.

Ve Finsku se letos Augustin Žák objevil až po šestadvaceti letech, ovšem další návštěvu už prý rozhodně tak dlouho odkládat nebude. „To určitě ne, hodlám se tam vracet, jak jen to půjde. Byla to úžasná dovolená,“ pochvaloval si. „I když, já jsem na žádné dovolené nebyl už nějakých dvacet let, takže bych byl nejspíš nadšený i z návštěvy Užhorodu,“ dodal se svým typickým humorem.