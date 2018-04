ONLINE: Jihlava v baráži vede, Litvínov je přesto blíže udržení

Aby měl Litvínov jistotu extraligové příslušnosti, musí porazit Kladno za tři body. V opačných případech závisí i na výsledku Jihlavy. V případě rovnosti bodů by postoupila Dukla, jelikož má lepší bilanci ze vzájemných zápasů s Litvínovem.

Energie získala v pátek potřebný bod k tomu, aby se po roční pauze vrátila do extraligy. I proto se na Vysočině nepředstaví karlovarští Kovačevič a Podlipnik, kteří se připojili k reprezentaci Slovinska.

Dukla nemá udržení v nejvyšší soutěži ve svých rukou. I přes vítězství za tři body bude záležet na tom, jak si povede Litvínov.

„Určitě se ještě o šanci na postup popereme,“ vzkazuje jihlavský útočník Richard Diviš. „Máme velkou výhodu, že hrajeme doma. Samozřejmě musíme spoléhat i na pomoc Kladna. Protože jsou to Rytíři, tak věřím, že budou rytířsky bojovat i v Litvínově a na zápas se nevykašlou. Proto věřím, že extraligu ještě zachráníme.“



Pokud získá Verva proti Kladnu všechny tři body, extraligu má jistou. Litvínov ještě nikdy českou elitní soutěž neopustil.

„Bude to náročné. Kladno ztratilo šance na postup, nevíme, jak k zápasu přistoupí. Ale my to musíme vzít za správný konec,“ uvědomuje si litvínovský útočník Juraj Mikúš. „Určitě bude hodně lidí na stadionu, takže bude důležité nepodlehnout tlaku a udržet disciplínu.“