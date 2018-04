ONLINE: Špatná třetina Jihlavy, s Vary prohrává o tři góly

Karlovy Vary v posledním kole porazily Litvínov 5:1 a dostaly se do čela barážové tabulky. Trenér Západočechů Tomáš Mariška si po zápase liboval, s jakou chutí jeho hráči utkání odehráli. Pochválil také brankáře Závorku.

Jihlava se minulé utkání s Kladnem neprosadila a prohrála 0:2. Pokud by dnes zvítězila v základní hrací době, vyhoupla by se zpět na postupové pozice. „Za poslední tři zápasy jsme dali dva góly a s prvoligovými týmy jsme ztratili devět bodů. To je špatně,“ stěžoval si po zápase trenér František Zeman.

Litvínov prohrál třetí utkání na domácím ledě v řadě a v tabulce je poslední. „Totálně jsme propadli. Dostat čtyři branky za třetinu, to se těžko otáčí,“ štvalo Jiřího Šlégra.

Kladno může být momentálně spokojené. Do baráže vstupovalo jako outsider, přesto drží postupové místo. „Jdeme štěstí naproti,“ vysvětluje Pavel Patera.