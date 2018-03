BARÁŽ ONLINE: Jihlava vede nad Kladnem, Vary hrají v Litvínově

Baráž je dvanáctikolová, extraligovou příslušnost hájí Jihlava s Litvínovem.

Kladno sestoupilo z nejvyšší soutěže v roce 2014 a letos poprvé se dokázalo probojovat do baráže. Do ní vstoupí bez zraněného útočníka Jaromíra Jágra, který bude na střídačce pomáhat trenérům. Šance, že by se v průběhu baráže objevil na ledě, je podle jeho slov minimální.

„Nějakým tempem bych to asi zvládl, ale tempem baráže asi těžko. Hlavně nevím, jak bych ustál osobní souboje. Měsíc jsem víceméně nebyl na ledě. Nic jsem nedělal, neposiloval jsem. Šance, že bych se zranil, by byla hodně vysoká,“ uvedl druhý nejproduktivnější hráč historie NHL, který je mimo hru od poloviny února s poraněnými vazy v pravém koleně a poškozeným meniskem.

Karlovy Vary, vítěz základní části první ligy, prolétly play off - nejprve vyřadily Vsetín 4:0 na zápasy, poté stejným poměrem i pražskou Slavii.