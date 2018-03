Větší stres než play off, začíná barážová válka o extraligu

Hokej

Zvětšit fotografii Karlovy Vary se v prvním kole baráže utkají s Litvínovem. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

dnes 9:10

Před 22 lety nastoupil do karlovarského klubu jako sekretář a trenér dorostu. „Dostal jsem možnost trénovat a postupně nakouknout do velkého hokeje. Beru to tak, že Varům splácím dluh,“ říká Martin Pešout. Právě 51letému kouči loni v lázeňském městě svěřili nelehkou misi: Vrátit Vary po roce zpět do extraligy.

„Odcházející trenér mi říkal, že je to mužstvo na sedmé osmé místo v první lize,“ líčí Pešout. Ačkoli výkony omlazeného a razantně obměněného týmu zpočátku měly k jeho představám daleko, z Energie vybudoval elektrárnu generující vítězství, body a góly. Karlovy Vary ovládly základní část, v prvoligovém play off zničily 4:0 na zápasy Vsetín i pražskou Slavii. Nyní před nimi stojí poslední výzva v cestě mezi tuzemskou hokejovou elitu - baráž, kterou prvoligový vládce rozehraje v úterý od 17.30 v Litvínově. Baráž o extraligu Úterý

Jihlava – Kladno, 17.00

Litvínov – Karlovy Vary, 17.30

Pátek

Karlovy Vary – Jihlava, 17.30

Kladno – Litvínov, 18.00

Baráž má na programu 12 kol, do extraligy postoupí první dva. Bookmakeři mírně favorizují Litvínov (1,65:1) před Jihlavou (1,75:1), Vary (1,8:1) a Kladnem (2,1:1). Kvartet zápolící o extraligu doplňuje extraligová Jihlava a Jágrovo Kladno. „Startovní čára týmů není stejná,“ podotýká karlovarský kouč. „Extraligová mužstva se i díky olympijské pauze mohla dva měsíce připravovat na baráž. My jsme naopak museli šturmovat na první místo, abychom se v semifinále vyhnuli Kladnu. Pak jsme museli hrát play off, byť s jednoznačnými výsledky, ale jednoznačné to nebylo,“ dodává Pešout. Právě z mistrovského Brna si přenesl trenérské know-how. Psychicky zhuntovaný tým Energie naučil vítězit, tréninkový cyklus už od podzimu uzpůsoboval tak, aby forma gradovala při jarní baráži. „Návrat do nejvyšší soutěže musí být okamžitý! Když se během roku nepovede, bude čím dál složitější,“ znělo z Karlových Varů loni jen pár dní poté, co klub po dvou dekádách opustil extraligu. Období, kdy se nespí dobře Nejnáročnější, nejvíc stresující, nejočekávanější. Takové přívlastky si nese baráž. „Hraje se o hodně,“ pokyvuje hlavou jihlavský útočník Richard Diviš. Dukla, podobně jako Vary, si zahraje baráž potřetí v řadě. Sám Diviš dokonce poosmé. „Bilanci mám pozitivní a chtěl bych si ji takovou udržet i po sezoně,“ pousměje 32letý specialista z Dukly, kterou bookmakeři řadí k lehkým favoritům na postup. Jihlava - Kladno Sledujte od 17.00 hodin online. Nejnižší kurzy vypsali druhému extraligovému týmu - Litvínovu. „Všichni, kdo tady jsou, si zaslouží hrát v nejvyšší soutěži,“ ujišťuje litvínovský bek Tomáš Frolo. Chřadnoucí Verva má poslední šanci to dokázat, jinak se tradiční bašta, která vychovala houfy reprezentantů, po 59 letech z nejvyšší soutěže zřítí. „Nebudu používat slovo strach, protože to nepřináší nic dobrého. Ale vnitřní pnutí tam je, baráž je daleko emotivnější než celé play off,“ líčí šéf litvínovských fandů Jan Ptáček. „Nespí se mi dobře. V baráži můžete ztratit všechno.“ Litvínov - K. Vary Sledujte od 17.30 hodin online. Letošní složení dodává baráži i blyštivý punc. Účastníci mají dohromady dvacet tuzemských titulů, což je mimochodem víc, než dají do kupy aktuální extraligoví semifinalisté. Nyní se však na poháry nemyslí. V banku je hokejový život, výsada pobytu mezi elitou. Jasno bude nejpozději 22. dubna.



Jan Daněk , s přispěním regionálních zpravodajů Autoři: