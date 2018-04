Kořenář: Potřebujeme bodovat v každém zápase. Pak to dopadne dobře

„Škoda zápasu ve Varech,“ lituje jihlavský brankář Josef Kořenář porážky 2:3 v prodloužení na ledě Energie. Prohra na západě Čech mrzí o to víc, že Dukla měla duel parádně rozehraný. „Hráli jsme dobře úvodních deset minut, dali jsme dva góly. Pak jsme ale přestali hrát,“ mrzí Kořenáře.

„Chtěli jsme to ubránit. Ale padesát minut bránit vedení 2:0, to nejde,“ uvědomuje si dvacetiletý gólman. „Taky jsme na to doplatili,“ připomněl, že domácí duel v posledním dějství vyrovnali a v prodloužení strhli na vlastní stranu.

Dukla má o bod více, než měla ve stejnou chvíli loni

Ztráta dvou bodů je sice nepříjemná, pro Duklu však rozhodně ne kritická. Svěřenci kouče Petra Vlka totiž dokázali před vlastními příznivci vysoko porazit Kladno (4:0) i Litvínov (4:1) a v úterý si přivezli vítězství i z ledu Vervy (4:2).

„Doma se nám hraje určitě lépe než venku. Táhnou nás fanoušci,“ děkuje na dálku Kořenář za podporu z hlediště. „Snad to potvrdíme i v zápase proti Varům,“ přeje si před nedělním duelem.

Skvělou zprávou je to, že Dukla má po čtyřech zápasech více bodů než v minulé baráži, kterou dokázala dovést do úspěšného konce. Loni, tehdy ještě jako prvoligový tým, sice dokázala do prolínací soutěže vstoupit sérií pěti výher, po čtyřech utkáních však měla bodů pouze devět.

K definitivní záchraně by mělo stačit 20 bodů

Deset bodů je přitom důležitým milníkem – minimálně psychologicky. Je to totiž polovina z celkového zisku, který by měl týmu definitivně zajistit udržení.

V dosavadních pěti barážích hraných tabulkovým systémem se čtyřmi účastníky se totiž pouze jedinkrát stalo, že tým, který nasbíral 20 bodů, byl v celkovém hodnocení neúspěšný.

V ročníku 2012/13 se radovaly Chomutov a Liberec, které získaly o tři body více. Na tehdy prvoligovou Mladou Boleslav zbyl nepříjemný ‚černý Petr‘ – a mezi elitu se musela prokousat o rok později.

Jihlava by tak teoreticky nyní měla být v polovině svého snažení. A to je před ní ještě osm duelů... „Jsme určitě spokojení, jelikož jsou za námi čtyři zápasy a my máme už tolik bodů,“ pochvaluje si Kořenář.

„Jenže na nějaké statistiky, jak to bylo doteď, nemůžeme koukat,“ uvědomuje si talentovaný mladík. „Za námi se to totiž nahustilo, takže stačí, aby někdo dvakrát vyhrál, my dvakrát zaváhali, a zase jsou za námi,“ nechce Kořenář ani náhodou polevit ve svém úsilí.

„Potřebujeme minimálně bodovat v každém zápase,“ burcuje tým před dnešním kláním v Kladně. „A pak si myslím, že to dopadne dobře. Snad...,“ dodává.

Vrátí se do branky? Náhradník Škarek chytal parádně

Brankářskou jedničkou Dukly v letošní baráži byl dosud Kořenář, který odchytal úvodní tři zápasy. Až v úterý pustil mezi tři tyče svého mladšího kolegu, Jakuba Škarka.

„Byli jsme tak dohodnutí předem,“ vysvětluje, proč dostal volno. „Pan Jaroš chce, abych byl na zápas vždy nachystaný na sto procent. Ne na nějakých osmadevadesát,“ vysvětluje Kořenář.

I o dva roky mladší Škarek však v Litvínově ukázal, že svou kvalitu už rozhodně má. „Chytal parádně, měl 34 zákroků a pustil jen dva góly,“ chválí spoluhráče Kořenář.

Je tak otázka, kdo si do jihlavského brankoviště stoupne dnes na Kladně. „Původně jsme byli domluvení, že bych měl chytat já. Ale uvidíme, jak se nakonec trenéři rozhodnou,“ dodal Kořenář.