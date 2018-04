Už známe sílu všech týmů, říká karlovarský obránce Krejčí

Zápasy si byly velmi podobné. Rytíři do baráže vlétli v pohodě, v roli outsidera se jim líbí, a tak v uvolněné náladě nepěkně kousali i ve Varech. „Jsou silní, ale všechny zápasy v baráži si jsou podobné. Teď už známe sílu všech týmů, všechna čtyři mužstva jsou hodně vyrovnaná.“

Parta kolem Daniela Krejčího si hned ve čtvrtém kole zápolení o postup do extraligy střihla jeden z možná klíčových duelů. Nedělní porážka ji dostala do velmi nevýhodné pozice. „Vlastně jsme museli vyhrát,“ ví karlovarský obránce.

Už během základní části i play off WSM ligy si tým zkusil pozici favorita. Roli, kdy se tak nějak očekává výhra. A zelenobílí nesmí zklamat. „Vyhrávali jsme v sezoně, teď jsme měli nůž na krku. Jsem rád, že jsme pozici takhle ustáli. Nehráli jsme špatně, neodhazovali jen puky od sebe. Využít ve druhé třetině nějaké přečíslení, mohli jsme odskočit a mít náskok dřív,“ popisuje Krejčí dlouhodobou bolístku, tedy koncovku.

V pátek doma s Litvínovem

Na nervy hokejistům Energie brnkají vstupy do zápasů. Testují jejich psychickou odolnost. Čtyři zápasy, čtyřikrát první inkasovaný gól. I při domácích výhrách proti Jihlavě a v úterý proti Kladnu museli hráči zápas otáčet. Nemusí se dařit věčně. „Začátky máme takový prapodivný,“ ušklíbne se Krejčí.

Při domácích zápasech možná svou roli hraje svázanost a tak trochu snaha nezklamat diváky. Do KV Arény jich v baráži chodí opravdu hodně, v obou případech přes pět tisíc. „Možná jsme trochu vyklepaní, že jim chceme ukázat dobrý hokej a hrát dopředu. Samozřejmě divákům strašně děkujeme za to, kolik jich chodí a jak fandí,“ vzkazuje příznivcům.

Hned v příštím zápase bude třeba se slabšího začátku vyvarovat. Zítra do Karlových Varů přijede zkušený Litvínov a pouštět dobře rozehrané zápasy si Verva nedovolí. „Už bychom chtěli dát první gól a trochu si zápas ulehčit,“ říká Daniel Krejčí. Při otevíracím utkání baráže na ledě Litvínova tým srazil rychlý gól. Faul a už ve druhé minutě přesilovkový zásah Hübla. Teď Energii vyzkouší skutečný mistr početní převahy a nejzkušenější účastník letošní baráže.

„Litvínov je nejhokejovější, na stranu druhou celou sezonu prohrávají. Nedaří se jim. Možná když dostanou první gól, znervózní a nebudou si tak jistí,“ přemýšlí nad možným klíčem k vítězství. Jde o to ohrané: dobře začít. „Musíme navázat na konec úterního zápasu a zlepšit začátek,“ usměje se Krejčí. O významu zápasu svědčí i pohled na tabulku. Litvínov má šest bodů a drží druhou příčku, pozici zaručující extraligu pro sezonu 2018/2019. Energie je o bod zpět. „Připravíme se nejlíp, jak můžeme. Nesmíme být vylučovaní.“

Jihlava v trháku

Nejlepší pozici má Jihlava, která nahrála deset bodů a prchá do trháku. Kdo ji bude pronásledovat? Hlásí se hned tři celky, Vary chtějí být z té trojice nejlepší. Řeč čísel minulých let jí příliš radosti dělat nemůže. Po první čtvrtině baráže měla jen dva body, což vždy značilo umístění na spodních dvou místech žebříčku. „Zbytečně na sebe vytváříme tlak. Naše pozice je letos jiná, jdeme zespodu. Máme za sebou vítězně play-off, jde o velkou psychickou výhodu. Po čtyřech zápasech začnou být nervózní extraligové týmy. Litvínov sem přijede pod tlakem, budou nervózní. Doufám, že to bude výhra. Myslím, že bude,“ usměje se Daniel Krejčí s vážně myšlenou prognózou pro další důležitý zápas.