Kladenští hokejisté bojují proti Jihlavě o poslední naději na postup

„Furt jsme ve hře. Fakt nemá cenu lámat hůl, jsme pořád pozitivní. Nějak to dopadne. Doufám, že dobře,“ přeje si kladenský útočník Jakub Strnad.

Pravda je, že Rytíři prohráli tři zápasy v řadě a hodně si tím ublížili. Prolínací soutěž měli skvěle rozjetou, ale po neúspěšně sérii se propadli na poslední příčku. Potřebovali by oba zbývající protivníky porazit, aby získali jistotu postupu.

„Musíme hodit poslední utkání za hlavu a co nejrychleji na ně zapomenout. To, co jsme předvedli minule v Karlových Varech, to nebylo Kladno. Musíme hrát jako před třemi koly,“ nabádá kladenský obránce Martin Kehar a zároveň připouští, že je velkým problémem týmu slabá produktivita.

„Máme zápasy, kdy jsme agresivní, jdeme do branky, cpeme se tam. To, že nám to nepadá, je věc druhá. Nezdá se mi ani, že bychom málo stříleli. Opravdu nevím, čím to je,“ pátrá Martin Kehar.

Jihlava má ještě horší aktuální formu než Kladno, vyhrála jediný z posledních šesti zápasů a nelichotivou bilanci potřebuje okamžitě vylepšit. „Musíme vyhrát na Kladně a uvidíme, jak to dopadne,“ přemítá jihlavský útočník Adam Zeman.

Trumfy drží Vary

Když kterýkoliv z týmů vyhraje v utkání za tři body, ukončí tomu druhému veškeré naděje na extraligu.

Ty má naopak velmi vysoké karlovarská Energie, které stačí získat jediný bod z posledních dvou kol. A i kdyby se jí to nepodařilo, měla by i tak velkou šanci.

Kladno má zatím s Jihlavou v baráži příznivější vzájemnou bilanci. Hned v prvním kole prohrálo na jejím ledě, pak zapsalo dvě výhry. V zamotané skupině mohou i právě vzájemné zápasy nakonec o všem rozhodovat.

„Ve Varech jsme velmi dobře hráli oslabení, kterých jsme ubránili docela dost. Kdybychom hru z oslabení přenesli do hry pět na pět, vypadalo by to jinak. Právě z toho dobrého oslabení bychom se měli odrazit,“ uvedl Kehar.

Zápas začíná v 18 hodin.