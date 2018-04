Baráž v půlce: Litvínov na sestup, postoupit může každý. Jak to dopadne?

Mohou být bitvy o postup do extraligy vyrovnanější? První Jihlava má 10 bodů. Druhé Karlovy Vary a třetí Kladno po devíti. A poslední Litvínov osm.

„Ukazuje se, že se prvoligové týmy budou držet. Třeba Varům jsem věřil, protože jsem na jejich zápasy jezdil celou sezonu a hrály dobře. A bez šance není ani bojovné Kladno, které dokázalo smazat úvodní ztrátu,“ vykládá hokejový trenér Vladimír Jeřábek.

Baráž je zkrátka otevřená a zdá se, že to takhle půjde až do samotného konce.

Jihlava měla našlápnuto

Stačí se podívat na Jihlavu, která měla skvěle našlápnuto k záchraně. Po čtyřech kolech měla na kontě tři výhry, jednu porážku v prodloužení a v tabulce na prvním místě čtyřbodový náskok. Jenže pak přišly dvě porážky a ze solidního vedení není nic.

„Teď se uvidí, co to s ní udělá. Ono totiž není tak snadné oklepat se v baráži jako během sezony, protože musíte zabrat teď a tady. Na nic není čas,“ říká Jeřábek, který přesto tým z Vysočiny favorizuje. A to z několika důvodů.

„Má kvalitního trenéra, podle mého jednoho z nejlepších v republice, který s tím týmem udělal obrovský kus práce. Mužstvo je připravené dobře. V extralize hrálo skvěle, spoustu zápasů prohrálo jen o gól a v řadě z nich si neúspěch nezasloužilo.“

Litvínov dusí neúspěchy

Zato Litvínov tápe. Hlavně v domácím prostředí, kde prohrál dvakrát za sebou - naposledy s Kladnem 1:2, byť byl po většinu utkání lepším týmem. „Máme milion šancí, ale nedáme góly. Kladno bylo úplně tragické, a my prohrajeme,“ štvalo zkušeného útočníka Františka Lukeše.

I na tomto příkladu se ukazuje, jak moc velkou roli hraje psychika. Litvínov se trápí celou sezonu a z téhle deky se nedokázal vymanit ani v baráži. Postupující neúspěchy a špatné postavení v tabulce (nehledě na malou ztrátu) chtě nechtě působí na mozkové závity hráčů i trenérů, od nichž se nečeká nic jiného než záchrana.

To Kladno nemá co ztratit. Tohle vědomí nabylo na intenzitě po úvodních čtyřech kolech, v nichž tým třikrát prohrál. Zdálo se, že Rytíři nemají šanci. Jenže omyl. Jágr a spol. jsou zpět ve hře a každý s nimi musí počítat.

„Baráž je záhadná, může vyhrát kdokoli. Ale teď nebudeme řešit, kde jsme, máme před sebou ještě polovinu zápasů. A musíme makat,“ ví devatenáctiletý útočník Adam Kubík, jenž si v šesti zápasech připsal pět bod za dva góly a tři asistence.

Jeřábek říká: „Kladnu jsem nevěřil, ale znovu předvedlo svou sílu, kterou ukázalo už v play off s Českými Budějovicemi. Jeho předností je bojovnost. Tým drží při sobě.“

A Vary? Ty byly v první lize favoritem a potvrzujou to. Nepříjemnou komplikací do finální fáze baráže jsou však zranění z posledního duelu - ze hry jsou útočníci Henri Tuominen a Jakub Flek, nejlepší střelec týmu. Což je hodně nepříjemné. „Před baráží jsem jim hrozně věřil, teď to budou mít těžší,“ tuší Jeřábek.