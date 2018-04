Köhler na odchodu z Hradce: Rodinné rozhodnutí, vracíme se domů

„Bylo to rodinné rozhodnutí, prostě se chceme vrátit domů,“ vysvětluje důvody, které ho přiměly přijmout nabídku, kterou zatím nechce konkretizovat, „jsou nějaká pravidla, která respektuji a nebudu je porušovat.

Köhler v Hradci odehrál poslední tři sezony. Po letošní se rozhodl, že změní působiště. „Máme dvě děti, které budou chodit do školy. A objevil se benefit v podobě toho, že budeme moci být doma. Právě děti nebudou muset točit během roku dvě školy nebo školky,“ uvedl hokejista, „navíc manželka dokončila školu, má také své profesní ambice a když se to sečetlo, tak to vyšlo takhle.“

Změny v Hradci Jisté odchody: Jaroslav Bednář, Jiří Šimánek, Bedřich Köhler

Odchody, o kterých se spekuluje: René Vydarený, Martin Pláněk, Roman Kukumberg, Rudolf Červený, Radek Smoleňák, Andris Džerinš

Trenéři: Václavu Sýkorovi, hlavnímu kouči, skončila smlouva

Svoji roli podle hráče sehrálo i to, že si s manželkou před pěti lety ve Zlíně postavili dům: „Byl to jeden ze životních snů, ale my v něm byli jen rok a půl a šel jsem do Hradce.“ Teď se společně s rodinou vrací domů, odkud by měl podle informací MF DNES za hokejem dojíždět do Brna. Odveze si pěkné vzpomínky, a nejen na hokej: „Shodli jsme se, že ty tři roky byly super a že na ně budeme rádi vzpomínat.“

Nebude to jen díky hokeji, rodině se zamlouvalo i prostředí. „Poznali jsme tady spoustu parádních lidí, kteří byli vstřícní. A město je tak trochu podobné Zlínu, zhruba stejně velké,“ říká. Po hokejové stránce to prý také nebyly špatné roky, byť úplný závěr skončil spíše rozpačitě. „Dvakrát za sebou postoupit do semifinále je známka kvality, ale letos byly ambice vyšší,“ říká odcházející hokejista, „chápu, že jsme pokukovali výš, ale časem se to třeba docení.“

Sám ale cítí, že také jeho herní rozloučení s Hradcem mohlo být povedenější, v play off se mu zdaleka tak nedařilo jako v základní části: „Nebudu se za nic schovávat, s formou jsme se nepotkali. A to nechci mluvit o nikom jiném, cítil jsem to na sobě, během sezony jsem hrál líp.“