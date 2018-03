Hradecký Köhler: Možná už mají dvě výhry, k postupu ale potřebují čtyři

V čem je podle vás největší problém?

Bohužel je to o naší šikovnosti a možná i překvapivější střelbě. Určitě jejich gólman chytá výborně a oni dobře brání, ale pořád si myslím, že bychom měli být šikovnější.

Třinec vám znovu dokázal dát velmi rychle gól. Jak se to na vás podepsalo?

Je pravda, že s tím máme velký problém. V play off nám starty vůbec nejdou a dotahovat není nikdy příjemné. Jediné pozitivní na tom dostat gól tak brzy asi je, že vás to může nakopnout a máte před sebou celé utkání, které se dá otočit.

Zatím vám nevycházejí ani přesilové hry, které vám v základní části i ve čtvrtfinále šly. Čím to podle vás je?

Nevím, proč nám to v nich nelepí. Je těžké to hodnotit takhle rychle po utkání. My se musíme podívat na video a rozebrat si to. Pro nás je důležité právě přesilovky zlepšit. Teď jsme naopak my inkasovali v oslabení, takže příště musíme být lepší.

Série se určitě nevyvíjí podle vašich představ, co s tím?

Jsme ve špatné situaci, což všichni víme. Oni ale mají pořád jenom dvě výhry a potřebují čtyři. Já věřím, že náš tým má stále sílu a kvalitu na to s tím něco udělat.