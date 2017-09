Útočníci Köhler a Marcinko dostali pokuty za nafilmované pády

Köhler ani Marcinko trest od hlavních arbitrů Pavla Hodka a Alexandra Pavloviče přímo v zápase nedostali, na základě podnětu od komise rozhodčích však jejich chování řešil předseda disciplinárky Karel Holý.

Köhler podle něj neadekvátně reagoval na atak Davida Musila před brankou, Marcinko se teatrálním pádem pokusil ovlivnit rozhodčí po souboji s Petrem Koukalem.

Napomenutí od disciplinární komise dostal obránce Pardubic Marek Trončinský, který inkasoval v závěru utkání na ledě Vítkovic osobní trest do konce utkání za hození hole. Poté, co domácí skórovali při power play hostů, zlomil hokejku o brankovou konstrukci a hodil ji do hlediště.