Extraliga se začíná lámat. Kdo teď válí a kdo je naopak v útlumu

Ocelová mašina z Třince válcuje

Mají dobré finanční zázemí, ale ne pokaždé se promítalo na ledě. Letos hokejisté Třince ukazují, že nemají v extralize konkurenci. Možná to jsou odvážná slova, na druhou stranu Oceláři vyhráli čtrnáct z posledních patnácti duelů. To hovoří za vše.

Proto jsou první, proto mají nejvíce výher (18) a nejméně proher (7). Jejich velká síla je tradičně v ofenzivě: válí kanonýr Martin Růžička, jenž po zranění nasbíral v 19 duelech 20 zářezů a vede týmové bodování. Povedl se příchod produktivního Kanaďana Ethana Wereka, svůj standard drží Martin Adamský, Tomáš Marcinko či Erik Hrňa.

Třinecká síla je ve vyrovnanosti jednotlivých formací. Hráči si věří. V týmu není moc hráčů, kteří by měli záporná čísla v hodnocení +/-.

Především se však zlepšila defenziva, která bývala velkou slabinou Slezanů. A nyní?

Jen pohleďte na ta jména: Krajíček, Kundrátek, Roth, Musil, Galvinš, Gernát... Bez nadsázky jde o nejlepší obranu v historii klubu a důkazem je nejméně inkasovaných gólů (57) v lize. „Mančaft je velmi dobře připravený, podává kvalitní výkony a jede v zajetých kolejích,“ pochvaloval si před odjezdem na juniorské MS kouč Václav Varaďa.

Je to z velké části jeho zásluha, že Třinec tak šlape. Už v minulé sezoně dokázal mužstvo dotáhnout do finále play off, byť se takový výsledek moc nečekal.

Teď si Oceláři v klidu mohli odskočit na Spengler Cup.

Plzeň: Kovář s Gulašem táhnou Indiány výš

Plzeň našla, co potřebovala: elitního centra do první formace. Stal se jím po neúspěšném boji o NHL Jan Kovář, který okamžitě vytvořil údernou dvojici s Milanem Gulašem. Tihle dva bez nadsázky patří k tomu nejlepšímu v extralize.

Právě proto mohou Západočeši přehodnotit dosavadní cíle. Vždyť dvojice K+G zařídila obrat ve výsledcích. Plzeň se v listopadu docela trápila a v tabulce se propadla až do druhé poloviny.

Její forma jde ale nyní rapidně nahoru: vyhrála čtyři z posledních pěti duelů, nedostává moc gólů (jen 60, což je druhý nejlepší počin v soutěži), sama je navíc začala střílet. A silnou stránkou začínají být opět přesilové hry, což může být především v play off klíčové.

„Zvedli jsme se, bavíme se o výhrách. Už to není jako před měsícem, kdy jsme měli sklopené hlavy,“ říká otevřeně mladý brankář Dominik Frodl, jenž se stal jedničkou, na níž je spoleh. Sebevědomí dodávají týmu i výsledky z Ligy mistrů, kde se Indiáni probojovali do semifinále. A vracet se na tribuny začínají také fanoušci, kteří naposledy proti Spartě téměř vyprodali stadion.

Plzeň je momentálně sice až sedmá, ale má dva duely k dobru. Už brzy může být zpátky na vrcholu.

Sparta: chybí góly a tahouni

Měla patřit k favoritům extraligy, místo toho ve středu vypadla z desítky zaručující alespoň předkolo play off. Hokejová Sparta se trápí, prohrála sedm z posledních deseti zápasů a fanoušky přepadá skepse.

Pražané pod trenérem Uwe Kruppem předvádějí většinou urputný a nezáživný hokej, než že by soupeře přehrávali. „Hrajeme dobře, ale soupeř nás pokaždé zlomí brankou v nejnevhodnější chvíli. Věřím, že začneme stoupat, protože se nám vrací řada zraněných hráčů,“ reagoval německý kouč po posledním zklamání v Plzni (2:5).

Sparta skutečně nehrála špatně, vytvořila si spoustu šancí, trefila i dvakrát tyč. Jenže góly zkrátka chybějí. To je její největší slabina. Podobně jako v minulé sezoně jí chybí lídr. Produktivní dvojice, která by rozhodovala zápasy.

Místo toho panuje uvnitř týmu frustrace a rozhořčení. A hráči musí po utkáních poslouchat proslovy trenéra. Jako naposledy v Plzni. „Bylo to dlouhé, bylo toho dost,“ přiznal útočník Miroslav Forman. „Ale teď se po sérii venku vracíme domů.“ Je to však výhoda, když Sparta prohrála v O2 areně posledních pět zápasů?

Teď tu sérii musí zlomit, zvlášť když ji čekají uzoufané Pardubice. Poprvé by měl nastoupit nový kanadský útočník Blair Jones, který naposledy hrál za Kolín nad Rýnem.

Pardubice: všechno špatně

Křeč, bída a možná už i odevzdanost. Hokejové Pardubice prožívají jednu z nejhorších sezon ve své historii. Proto jim hrozí, že poprvé sestoupí z nejvyšší soutěže. Jistě, sezona se dá zachránit v baráži, jenže uspěl by v ní uzoufaný tým, který aktuálně prohrál třináct zápasů za sebou – tedy celou jednu čtvrtinu extraligy?

„Nevím proč, ale zase jsme nastoupili nekoncentrovaní, nedůrazní a soupeř nás potrestal,“ vykládal po poslední prohře 2:3 s Litvínovem zkroušený kouč Ladislav Lubina, jenž je po předchůdcích Holaňovi a Kopřivovi třetím hlavním trenérem týmu v sezoně a už si nebere servítky: „Chybí nám i bojovnost, někteří hráči ji jen předstírají.“

Ta slova naznačují mnohé – Pardubice jsou v hodně velké šlamastyce. Byl by zázrak, kdyby se Východočeši vyhnuli baráži. Mužstvo totiž nepředvádí dobrý hokej. Je zjevné, že hráčům chybí sebevědomí. Neudrží puk, ofsajdy se střídají se zakázanými uvolněními a zoufalost graduje v neplodných přesilovkách.

Největším svízelem jsou však zbytečné kiksy, po kterých dávají soupeři laciné góly. „A nejsmutnější je, že je dělají nejzkušenější obránci. To je naprostá tragédie,“ ulevil si Lubina. Pardubice jako první inkasovaly v sezoně už přes sto gólů.