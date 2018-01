Čtyřikrát za sebou doma. Libereckým hokejistům začíná týden pravdy

Jedině výrazný bodový přísun v následujícím týdnu zajistí Bílým Tygrům návrat do bojů o play-off. Už v pátek hostí Litvínov, v neděli Zlín, v úterý Kometu Brno a příští pátek Olomouc.

„Je to jednoznačně klíčový moment sezony,“ uvědomuje si útočník Tyler Redenbach. „Z našeho postavení v tabulce není těžké odvodit, že teď je pro nás důležitý každý zápas. Musíme využít našeho domácího prostředí a posbírat nějaké výhry. Před vlastními fanoušky nám to celkem jde, takže by to pro nás měla být výhoda. Pokusíme se zvládnout už první zápas s Litvínovem.“

Liberec je v tabulce extraligy aktuálně až dvanáctý. Aby se znovu přihlásil do bojů o předkolo play-off, musí se vrátit alespoň na desátou příčku. Tu nyní okupuje celek Chomutova, na který Bílí Tygři ztrácejí už pět bodů.

Už bitva s Litvínovem může hodně napovědět o libereckých šancích na play-off. Jde o souboj dvou týmů, které letos zaostávají za očekáváním. Litvínov na třináctém místě ztrácí na Tygry pět bodů.

V zápasech na domácím ledě patří Liberec k nejlepším týmům soutěže. Vyhrál zde 13 ze 17 utkání.

Liberečtí střelci se však trápí a neproměňují ani ty největší šance. V posledních čtyřech zápasech (včetně Ligy mistrů) Bílí Tygři nedokázali dát víc než jeden gól!

„Je to tak celou sezonu. Chceme se prosazovat, jenže už je to možná v našich hlavách,“ říká útočník Jelínek. „Kdybychom byli na lepší pozici v extralize, tak bychom na tom byli psychicky lépe. Zakončení by pro nás bylo jednodušší. Doufám, že to v pátek zlomíme.“

Bílí Tygři se už můžou plně soustředit na extraligové boje. V úterý zakončili svou cestu Ligou mistrů, kde zůstali stát před branami finále. „Bohužel jsme v Lize mistrů kolikrát předváděli mnohem lepší výkony, než v extralize, a neuměli jsme si to přenést do domácí soutěže. To je náš hlavní problém,“ řekl kapitán týmu Martin Ševc.

„Je těžké, když hrajete v nějakých zápasech dobře, ale ne a ne vstřelit gól,“ dodal útočník Redenbach, který v Lize mistrů hrát nemohl, protože nebyl na soupisce. „Nálada v kabině odpovídá situaci v tabulce. Musíme se vyhrabat z díry. Doufám, že už v úvodním zápase domácí série začneme získávat sebevědomí zpátky.“

V utkání s Litvínovem Redenbach čeká úpornou bitvu. „Už jsme s nimi letos zažili prodloužení i penaltový rozstřel. Podobně vyrovnané to asi bude i tentokrát.“