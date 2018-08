Liberec hraje poprvé doma. Prověří ho ruský Novokuzněck

Tým ze Sibiře až do sezony 2016/2017 působil v Kontinentální hokejové lize. Tam byl jeho největším úspěchem postup do prvního kola play off v ročníku 2011/2012. Teď hraje v nižší soutěži VHL a do Liberce přijel na tréninkový kemp.

Liberec-Metallurg Zápas startuje v 17.00. Vstup do arény bude otevřen půl hodiny před zahájením. Vstupenka přijde na 100 korun, majitelé permanentek mají vstupné zdarma.



V týmu působí takřka výhradně ruští hráči, hlavním trenérem je zkušený Anatolij Chomenko, který na začátku devadesátých let hrál slovenskou ligu za Spišskou Novou Ves a jako trenér či asistent dlouho působil v ruské Jaroslavli.

Liberečtí Bílí Tygři se s ruskými protivníky utkávají v přípravě celkem pravidelně. Ani s Novokuzněckem nebudou hrát poprvé. Střetli se s ním už před osmi lety ve Švýcarsku, kde zvítězili 4:1. Stejným výsledkem skončilo vzájemné měření sil i před třemi lety v Liberci.

V úvodním vítězném zápase letošní přípravy v Pardubicích nasadil trenér Pešán celek plný mladíků z farmy v Benátkách v čele se zkušeným gólmanem Markem Schwarzem, který vychytal nulu. I nyní se dá očekávat, že v sestavě Liberce dostanou důvěru mladší hráči.