Zápas tvrdých hitů. Ovečkin sestřelil Noska podobně jako kdysi Jágra

Podobně jako Jágr se také Tomáš Nosek z týmu Golden Knights chopil kotouče a vydal se vstříc soupeřově brance. Jenže sotva přejel vlastní modrou čáru, musel se sbírat z ledu po těžkém direktu od kapitána soupeře.

Ovečkinovým poznávacím znamením jsou přitom spíše góly než tvrdé bodyčeky, ovšem poslední počin 33letého Rusa nápadně připomněl přes osm let starý incident, při kterém Jágrovi dokonce prasklo plexisklo na helmě. „Takových situací jsou miliony,“ neprotestoval tehdy proti tvrdosti Ovečkinova manévru Jágr.

Také v případě Noska šlo o velice tvrdý, ale zároveň férový zákrok.

To se však nedá jednoznačně říct o „stromu“, který na konci druhé třetiny postavil Ryan Reaves. Ten si počíhal na washingtonského Toma Wilsona, jenž neměl o Reavesovu pohybu ani tušení, a schytal náraz tak silný, až mu odlétla helma z hlavy. Ironií je, že právě Wilson má pověst ne zcela čestného ranaře.



Srážka Alexandra Ovečkina s Tomášem Noskem:



„Narazil na lva v džungli,“ komentoval tvrdý bodyček Reaves. Jeho oběti pak museli z ledu pomáhat ostatní hráči Washingtonu. „Ale myslel jsem si, že mě vidí. Jako pozdní dohrání mi to nepřišlo,“ dodal známý tvrďák. Rozhodčí ho přesto ocenili trestem na pět minut plus do konce utkání.

Podle trenéra Washingtonu Todda Reirdena ale měl Reaves na Wilsona políčeno celý zápas. „Slyšel jsem to při každém vhazování. Výsledkem bylo, že se hráč nečekající náraz udeřil hlavou o led,“ rozčiloval se kouč.

„Podle mě ho nemohl vidět, myslím si, že to čisté nebylo,“ souhlasil český útočník Capitals Jakub Vrána. Ten se v utkání blýskl dvěma góly, když srovnával nejprve na 1:1 a později na 3:3.

Srážka Ryana Reavese s Tomem Wilsonem:

Jenže co naplat, Golden Knights se minutu a půl před koncem dostali znovu do vedení, na které už Washington odpovědět nedokázal. V repríze posledního finále Stanley Cupu slavil tým z města kasín výhru 5:3.

„Přitom jsme vedli, rozehráli jsme zápas dobře,“ připomněl Vrána jednobrankový náskok Capitals po dvou třetinách. Katem svého bývalého působiště se ale stal Nate Schmidt, jenž v závěru rozhodl rovněž dvěma brankami.

Vrána si tak po svém druhém dvougólovém představení v NHL (naposledy se mu to povedlo loni v listopadu) radosti příliš neužil.