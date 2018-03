Divoký střed, v hokejové extralize se hraje o postup. Kdo uspěje?

Přichází víkend pravdy. Už jen dvě kola zbývají v hokejové extralize do konce základní části. Přesto pořád není v řadě klíčových otázek jasno. Kdo se dostane na šestou pozici ještě zaručující přímý postup do čtvrtfinále play off? A kdo uhájí pozice v desítce znamenající účast alespoň v předkole?

Po pravdě, bude to divočina. „Rozestupy mezi jednotlivými týmy jsou minimální, takže je těžké dopředu něco odhadovat. Bude záležet na každém klopýtnutí,“ říká slavný útočník Martin Ručinský. Možná to zní jako klišé, ale pohled na tabulku mu dává za pravdu. 51. kolo ON-LINE Všechny duely sledujte od 17.20 v podrobných on-line reportážích. Šesté Pardubice mají 73 bodů. Sedmý Liberec a osmá Olomouc jen o bod méně. Devátý Zlín má na kontě 71 bodů. Teprve desátá Sparta s 68 body trochu zaostává. A šanci na postup má stále ještě jedenáctý Chomutov s 65 body. A pro pořádek: teoretickou naději živí ještě dvanáctá Mladá Boleslav s 63 body. Reálně však s postupem do vyřazovací části nepočítá ani ona sama. Za všechno hovoří slova jejího trenéra Vladimíra Kýhose po šílené domácí prohře 3:4 s Olomoucí, ač tým v utkání vedl 3:0: „Je to obrovské zklamání. Vůbec nevím, jestli máme na extraligu.“ Co tedy bude v závěrečných kolech rozhodovat? Nebude to kvalita jednotlivých týmů, protože je víceméně rovnocenná. Může to být aktuální forma, ale ta se po olympijské přestávce těžko odhaduje. Jistojistě to bude větší touha uspět. A svou roli sehrají i soupeři, kteří na jednotlivé týmy v závěru čekají. „To je pravda. Máte určitá mužstva, která vám sedí, nebo nesedí a se kterými hrajete líp venku, nebo doma,“ souhlasí Ručinský. Ale pojďme postupně, tým po týmu. Pardubice Výhoda? Nejlepší aktuální postavení. Na druhé straně těžký los: Východočeši hrají v Třinci a na závěr derby s Hradcem. „Budou to mít těžké. Myslím, že šestou pozici neuhájí. Půjdou před ně mančafty, které jsou těsně pod nimi,“ tvrdí Pavel Richter, hokejový mistr světa z roku 1985. Liberec Na severu Čech to dlouho vypadalo na ztracenou sezonu, ovšem Bílí Tygři nakonec bojují o šestku. A byť mají v posledních dvou kolech poměrně nepříjemný los (hostí Plzeň a hrají ve Vítkovicích), nejsou bez šance. „Třeba kvůli tomu, že Plzeň má jistý Prezidentský pohár a bude se šetřit, aby nepřišlo zbytečné zranění,“ říká Richter. Olomouc Možná tajný favorit v bitvě o přímý postup do čtvrtfinále. Nenápadný tým, od kterého nikdo nic nečeká, sází na poctivou obranu a vynikajícího gólmana Konráda. A funguje to. Hráče navíc povzbudil středeční obrat z 0:3 na 4:3 v Boleslavi. K dobru hovoří i papírově přijatelnější los - hostí Kometu a končí v Jihlavě. „Olomouc i Liberec mají opravdu fazonu,“ myslí si Ručinský. Zlín Richter sice říká: „Zlín může být rád, že je rád.“ Ano, Moravané mají jisté předkolo, přesto se nebudou chtít vzdávat naděje na šestku. Klíčový pro ně bude dnešní souboj s Chomutovem, v neděli je čeká duel v Plzni. „Zlín má s takovými zápasy zkušenosti. Navíc mu půjde také o lepší postavení, protože v předkole, které se hraje na tři vítězství, je domácí prostředí klíčové,“ připomíná Martin Altrichter, jenž s klubem získal v roce 2004 titul. Radost zlínských hokejistů v utkání s Litvínovem. Sparta Desáté místo má ve svých rukách, pokud o ně přijde, může nadávat jen sama sobě. Podstatné však bude, aby zvládla dnešní domácí souboj s Boleslaví. „Pokud to dokáže, bude blízko. Možná ale bude muset ještě uhrát poslední utkání v Chomutově, se kterým má horší vzájemnou bilanci,“ upozorňuje Richter. „Ale podle mě Zlín v pátek s Chomutovem neprohraje, takže bude po 51. kole jasno.“ Chomutov Piráti nejsou v ideální pozici, přesto i oni mají situaci ve svých rukách - stačí vyhrát oba zbývající duely ve Zlíně a se Spartou, se kterou mají lepší vzájemnou bilanci. Pak se nebudou muset ohlížet na ostatní výsledky. Je to ale reálné? „Stát se může cokoli, ačkoli ten los není pro Chomutov ideální,“ říká Ručinský. Mladá Boleslav Je téměř v beznadějné situaci, přesto stále žije. Co je potřeba k tomu, aby Středočeši nakonec senzačně uhráli předkolo? Jejich jedinou nadějí jsou dvě zaváhání Sparty. O první se mohou dnes zasloužit sami ve vzájemném utkání v Praze. A pak jim zbývá zvládnout nedělní domácí duel s Třincem. No a ještě na dálku fandit Chomutovu, že Spartu doma porazí. Extraliga Tým Z V VP PP P S B 1. Plzeň 50 27 7 9 7 169:117 104 2. Hradec Králové 50 25 7 7 11 141:96 96 3. Třinec 50 24 6 7 13 139:113 91 4. Vítkovice 50 26 3 5 16 153:115 89 5. Brno 50 22 6 9 13 142:114 87 6. Pardubice 50 19 5 6 20 121:134 73 7. Liberec 50 17 9 3 21 126:135 72 8. Olomouc 50 15 10 7 18 122:131 72 9. Zlín 50 17 8 4 21 114:135 71 10. Sparta Praha 50 17 5 7 21 132:144 68 11. Chomutov 50 12 10 9 19 126:148 65 12. Mladá Boleslav 50 15 5 8 22 113:131 63 13. Jihlava 50 10 7 7 26 99:137 51 14. Litvínov 50 10 6 6 28 116:163 48

Jaroslav Tomas , s přispěním Antona Zelenka Autoři: