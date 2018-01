Když góly nepadají. Boleslavi pomohlo proti Spartě trojí štěstí

Mladá Boleslav v neděli porazila Spartu 3:1, přičemž všechny její góly padly po šťastných odrazech. Ani jeden puk po opuštění čepele nemířil do branky, přesto z toho byly tři gólové střely. A aby těch polonáhodných branek nebylo málo, úplně stejně skórovala i Sparta.

„Tohle jsem nikdy v životě nezažil,“ přiznal ostřílený sparťanský bek Marek Ďaloga, který svou trefu vypálil z rohu kluziště a radoval se jen díky tomu, že si boleslavský gólman Brandon Maxwell sám srazil bruslí puk za čáru. „Jinak jim ale brankář zachytal výborně. Na obou stranách byla fůra obrovských šancí a góly padly prakticky jen takové vlastní.“

Přesilovka, brusle, gól

Boleslavi pomohly k náskoku přesilovky. Nejprve pálil od modré Vladimír Eminger, podzimní posila právě ze Sparty. Kotouč letěl mimo bránu, ale bek Petr Kalina si ho nožem srazil za svého gólmana.

A pak totéž, jen se změnou aktérů, Petr Holík odrazil ránu od brusle protihráče Jana Piskáčka.

„Petr Holík po mně v takových momentech chce, abych clonil brankáři soupeře na přední tyči. On pak míří svou střelou na zadní,“ popsal situaci Tomáš Urban, její přímý aktér. „Viděl jsem to zblízka, byl to náhodný gól,“ připustil.

Ještě to ale nebyl ten nejlepší kulečníkový karambol, který byl včera v boleslavské hale k vidění. Ten si nechal na vyšperkování povedeného zápasu Pavel Musil.

Sparta snížila na 2:1 a v koncovce se šesti hráči při power play mocně dotírala na vyrovnání. Musil v rohu za svou brankou prudce praštil do puku a trefil mantinel tak přesně, že z toho byla půvabná trefa přes celé kluziště.

Hotovo! Mladá Boleslav se poprvé od 3. prosince mohla v extralize radovat z výhry za tři body.

„Nemáme žádné propočty, žádné bodové kalkuly jsme si nestanovili. Cíl je stále stejný, dostat se do play-off. Doufám, že se nám to povede,“ nepřestává věřit boleslavský kouč Vladimír Kýhos. „Na hráčích už ležela psychická deka, bylo spíš potřeba je podpořit než na ně ještě víc tlačit.“

Jeho týmu se povedlo nejen naplno bodovat, ale také ukázat atraktivní hokej. Zápas proti Spartě byl divácky poutavý, a i když padly kuriózní góly, k vidění byla i spousta povedených kombinací.

„My jsme konečně, i když šťastně, využili dvě přesilovky,“ kvitoval Kýhos. „Pak jsme ale měli ve druhé třetině přidat ještě další góly. Musíme poděkovat celému týmu za nasazení, ale hlavně brankáři Maxwellovi, který nám to dneska vybojoval. Konečně jsme si mohli zařvat v kabině.“