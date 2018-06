Místo krav chytá puky. Brankář Holtby dal přednost hokeji před farmou

Greg Holtby, otec současného gólmana Capitals, se v mládí také věnoval brankářskému řemeslu. V juniorském věku ale pochopil, že přes hokej jeho životní cesta nepovede.

Přestěhoval se do městečka Lloydminster v západní Kanadě, kde začal hospodařit na farmě. Na ní také vychoval svého synka Bradena, který se potatil a postavil se do hokejového brankoviště.

„Vždycky jsem chtěl být jako on,“ obdivuje otce 28letý čahoun. Kromě hokeje ale stíhal pomáhat s hospodářstvím, od spravování plotů po házení balíků sena. Práce bylo vždycky dost, vždyť Holtbyovic farma čítá téměř 2 500 hektarů, na nichž se pěstuje obilí a pase se kolem 500 kusů dobytka.

Nedá se však říct, že by si Braden k farmářské řeholi vybudoval mimořádnou lásku. „Byl to sice dříč, ale práce na hospodářství nebyla jeho doménou. Nedokážu si dnes představit, jak krmí krávy ve svém vypiplaném obleku,“ směje se Holtby starší.

Jeho syna totiž kromě vášně pro hokej oslnil také svět módy. Vždyť v kabině Washingtonu má pověst módního guru, který nastavuje spoluhráčům laťku v oblékání. Když si jako osmnáctiletý hledal práci na léto, místo pocení se na poli dal přednost brigádě v obchodě s pánskou módou.

„Ale tátovi to nevadilo. Nechával mě dělat to, co mě nadchlo, a díky tomu jsem byl šťastný kluk,“ vzpomíná na dospívání brankář. „Vždycky se mu líbilo, když vypadal dobře. Po mně to ale určitě nemá, takovou trpělivost při vybírání oblečení nemám,“ smál se Greg Holtby.

Zázračný zákrok Bradena Holtbyho ve finále proti Vegas:

Braden prošel stejně jako otec juniorským týmem Saskatoon Blades, na rozdíl od něj si ale vyčapal šanci v NHL, kam poprvé nakoukl v sezoně 2010-11.

A v cestě na výsluní pokračoval. Ve Washingtonu si vybudoval pozici stabilní jedničky, v roce 2016 získal Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana ligy. Na tu nejcennější trofej ale stále čeká. I když možná ne nadlouho.

Capitals dělí po poslední výhře nad Vegas jediný triumf od zisku nablýskaného Stanley Cupu. Obrovský podíl na tom mají Holtbyho zákroky, včetně fantastického zásahu hokejkou, kterým zneškodnil stoprocentní šanci soupeře.

„Zaplaťpánbůh za takového brankáře,“ oslavoval kapitán Alexandr Ovečkin gólmana. První pohárový mečbol mají hráči z metropole USA v noci na pátek.