Brno jsme k ničemu nepustili, lebedil si olomoucký Konrád

„Radoval jsem se, že jsme dali hodně gólů a konečně jsem si i já trochu oddychl třetí třetinu, že to nebylo tak, že nesmím dostat gól.“

Rozhodly dva rychlé góly během tří minut?

Super úvod a ve druhé třetině jsme byli také lepší. K ničemu jsme je nepouštěli. Na začátku třetí třetiny jsme si to zbytečně zkomplikovali. Řekli jsme si, že z přesilovky nedostaneme gól, ale přiletěla taková vlaštovička od modré, kterou jsem viděl, ale sám jsem si ji hodil mezi nohy. To by se nemělo stávat a Kometu to trochu nakoplo. Dobře, že jsme dali pátý gól a zase se uklidnili.

Bylo znát uklidnění po jistotě postupu do předkola?

Je to možné, na tréninku to bylo trochu volnější. Já osobně jsem se ráno cítil hrozně, tak jsem byl zvědavý, co z toho vypadne. Naštěstí kluci dali hodně gólů a té práce jsem neměl příliš mnoho, první třetinu mi byla zima. Druhou to nebylo bůhvíco, ale říkal jsem si, že se budu stoprocentně soustředit, a asi jsem to přehnal.

Tu třetí jste se už zapotil, navíc Kometa měla po snížení ještě trestné střílení.

Jsem rád, že se mi povedlo ho chytit a nedostala se znovu na rozdíl dvou gólů.

Cítíte únavu z olympiády?

Nevím. Měli jsme šílenou cestu domů a k tomu časový posun. Od té doby jsem chytal tři zápasy, takže nějaká únava už tam možná je. Teď se nám to nakupilo, budeme asi hrát předkolo, to už bude víc zápasů než v NHL a KHL dohromady. Musíme dobře regenerovat a snažit se v zápase podávat co nejlepší výkony.

Měl jste po návratu z olympiády čas na odpočinek?

Přijel jsem v sobotu kolem čtvrté odpoledne, v neděli ráno jsem byl na tréninku a v pondělí jsem chytal. Největší problém byl časový posun, protože první den jsem usnul v šest, druhý den o půl osmé a oči jsem měl jak angorák.

Jaké si dáváte naděje na šestku?

Doufali jsme, že Pardubice prohrají. Vyhrály, je to škoda, ale máme poslední zápas v Jihlavě, musíme vyhrát a oni musí zaváhat. Uvidíme.

Vybíráte si už i soupeře pro případné předkolo?

Nedá se vybrat, protože nevíte, kdo jak bude hrát, všechno je na bod. Je úplně jedno, koho tam chytíte.