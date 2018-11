Víme, že nám to půjde bojovností, říká olomoucký brankář Konrád

Dlouho to přitom nevypadalo, že byste mohli pomýšlet na body. Těžký zápas, že?

Každý zápas byl teď těžký. Tahali jsme šňůru proher, hra nebyla bůhvíjaká. Ani proti Hradci to možná nebylo oku lahodící, ale ubojovali jsme vítězství za tři body, když jsme prohrávali po dvou třetinách 0:1, takže super. Doufám, že se nám bude v přestávce lépe trénovat a začne nám to jít trochu lépe.

Hradec měl spoustu šancí. Bylo znát, že čtyři porážky se na Olomouci podepsaly?

Každá porážka sráží. My jsme se snažili připravit na zápas. Oni mají výborný mančaft, rychlý, bruslivý. První dvě třetiny možná byli trošku lepší. Jak jsme dali na 2:1, tak bylo vidět, že jsme se báli, abychom nedostali gól, odskakovaly nám puky, někdy to bylo až komické. Ale s velkou bojovností a chtěním jsme to uplácali na 3:1. Pánbůhzaplať.

Bylo klíčové, že jste ve druhé třetině ubránili tři přesilovky po sobě?

Ano, ale lámalo se to ve třetí třetině, kdy jsme srovnali, ovšem hned jsme málem dostali na 1:2, když se telefonovalo videorozhodčímu. Bylo důležité, že to nebyl gól.

K řešení jste toho měl spoustu. Jak těžké bylo vychytat ve třetí třetině volného Rákose?

Jako každé ostatní šance. Snažil jsem se to chytit, nepřemýšlel jsem, jak je to těžké. Nejhůř mi bylo, když šli telefonovat. Vykopl jsem to betonem, myslel jsem si, že před čárou, ale nikdy nevíte. Když rozhodčí rozpažil, tak se mi ulevilo. Poslední zápasy jsem dostal dost gólů, tak jsem rád, že jsem tým trošku podržel, kluci dali góly, takže paráda.

Na začátku sezony jste si postěžoval, že na vás nejde moc střel. Tohle bylo lepší?

Čím je víc střel, tím se gólmanovi lépe chytá. Je rozdíl střela a šance. Hradec měl střel dost, potom člověk chytí i některé šance navíc.

Potřeboval jste takový zápas?

Všichni jsme potřebovali takový zápas, to není jen o mně, je to o celém mančaftu. Když budou hrát kluci super, já prd chytím, dají pět gólů, tak vyhrajeme 5:4. Když já budu v pohodě a nedostanu gól, tak vyhrajeme. Není to jen o mně. Je to o psychice celého týmu. Prohráli jsme čtyři zápasy, teď jeden vyhráli, těší nás to. Je repre pauza, musíme dát hlavy do kupy, rozebereme, co děláme špatně, co dobře.

Co jste dělali jinak? Hradec měl převahu jako Třinec, ale do tolika volných střeleckých pozic ho vaši spoluhráči nepouštěli.

Asi ano. Hráli jsme víc defenzivně. Mám pocit, že Třinec tady byl v první třetině úplně nezastavitelný. Ale zuby nehty jsme to s Hradcem uškrábali, to je nejdůležitější. Víme, že nám to bojovností půjde.

Po zápase jste měl problémy s prstem na ruce. Co se stalo?

Dostal jsem do prstu. Nic příjemného. Celou třetí třetinu to bolelo, ani jsem ten prst neohnul.

Hattrickem se blýskl Strapáč. Našli jste k Irglovi konečně druhého střelce?

Doufám!

Bude se vám teď v přestávce dýchat o něco lépe?

Máme dva dny volna, tak se budu doma cítit lépe. Ale těžko říct. Ztratili jsme hodně bodů. Je potěšující, že jsme vyhráli, že jsme to zastavili. Prohrát pět zápasů po sobě už by bylo šílené.