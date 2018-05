Takhle prohrát zápas je katastrofa, hlesl olomoucký brankář Konrád

Asi nemůže být horší prohra.

To byla katastrofa. Třetí třetinu jsme hráli výborně, měli jsme víc šancí, víc ze hry, oni měli v podstatě jednu pološanci – střela vedle brány a trefí našeho hráče do nohy. To se bohužel stává. Puk jsem viděl, ale nedosáhl jsem na něj, šel dvacet centimetrů vedle brány...

Dají se publikovat první slova, která vás v tu chvíli napadnou?

Ani nevím, co proběhne hlavou. Já ani nevím, jak se odrazil puk, tak jsem ani nevěděl, že je v bráně.

V Brně máte ze dvou zápasů dvě prohry a skóre 0:6. Čím to?

Nevím. Vždy jsme góly dávali, je to možná shoda okolností. Teď nás to mrzí. I bodík by byl z Brna vynikající. Ale už to nevrátíme.

Byl to brankářský souboj. Co jste si řekli s Markem Čiliakem?

Pozdravili jsme se, byl to dobrý zápas. Marek chytal fakt výborně, hlavně třetí třetinu je víckrát podržel. Škoda, protože za výkon jsme si bod zasloužili.

V první třetině vás Brno rozchytalo do velké pohody, že?

Hráli jsme dobře, ale nakoply je dvě přesilovky po sobě. První třetinu byli lepší, měli převahu, ale pak se to vyrovnalo, druhou třetinu jsem měli šance i my. A třetí třetinu jsme byli určitě lepší. Hraje se na góly. My ho nedali, oni jeden.

Chybí vám pět obránců. Vnímáte to jako brankář víc?

Určitě nám chybí, je to trošku cítit, ale i navzdory tomu jsme hráli výborné zápasy. Dnes nám chybělo štěstí, jinak bychom uhráli body i tak. Snad se kluci vrátí co nejdřív a jdeme dál bojovat.