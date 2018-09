Brankář Frodl vychytal Plzni výhru: Jsem rád, že na ni nemusím čekat

„Jsem rád, že hned v prvním utkání mám výhru, nebudu se trápit a čekat na ni dlouho. Už to bylo o něčem jiném, šlo o body do Ligy mistrů, byla to první velká prověrka a jsem moc rád, že jsme to společně zvládli,“ popisoval 22letý Frodl.

Po utkání vám fanoušci naházeli na led pár drobností. Co to bylo?

Ono to vzniklo už na Slavii někdy před dvěma lety. Fanoušci mi házeli nějaké sladkosti, říkal jsem tomu moje výplata. Začínalo to u pár miňonek, pak už tam létaly třeba i řízky... A byly čerstvé, dobré! (smích) Já to pak řekl v nějakém rozhovoru a někdo se toho chytil i teď v Plzni. Bylo to moc fajn a já doufám, že i tady mě budou mít fanoušci rádi.

Co s tou nadílkou děláte?

Dřív jsem to snědl. Je dobré, když sáhnete do skříně a vždycky tam něco je. Občas jsem toho měl plnou lapačku, to si něco vzali i trenéři a spoluhráči. Ale teď to nesmíte říkat našemu kondičnímu trenérovi, my nic takového nesmíme! (úsměv)

Dobře, tak zpět k hokejové Lize mistrů. První zápas za Plzeň a první výhra. Jak se ta proti švýcarskému Luganu rodila?

Nebylo to jednoduché. A popravdě, nikdo z nás takový průběh nečekal. Já měl první zákrok až ve 20. minutě, předtím jsem si absolutně nesáhl na puk, neměl jsem ani žádné rozehrávky. Proto byl ten zápas složitý. Tlačili jsme a já jen čekal, kdy Lugano ujede a bude mít šanci. Naštěstí jsem chytil první střelu, předtím tam ještě cinkla tyčka. Až pak jsem se do toho trošku dostal, bylo to lepší a byl jsem v pohybu.

Měli jste velký tlak, přesto byl po 40 minutách stav 2:2. Vyčítal jste si některou z obdržených branek?

Nevyčítal. První gól byl smolný. Puk trefil Krtka (Kratěnu) do brusle a ztečoval to přímo mezi nohy. Ten gól nešel za mnou, proto nebyl důvod, abych si z toho dělal hlavu. Ten druhý padl při jejich přesilovce, hráč byl sám mezi kruhy a napálil to golfákem k tyči nad beton. Ještě mi tam projel jejich hráč a puk se mi na chvíli ztratil.

Ani v závěru, při jejich power play, jste neměl obavy?

Byly tam asi dvě tečované střely po ledě. Jednou mi to snad projelo mezi nohama skrz brankoviště, to jsem si oddychl. Ale myslím, že jsme byli lepší a výhru si zasloužili.

Kdo půjde do branky v sobotu?

Snad to není nic tajného... Půjde Dima (Milčakov), taková je domluva, na zápasy to budeme mít 1:1.