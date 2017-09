Brankářský talent Škarek zatím v Jihlavě nezáří. Ale věří ve zlepšení

kingslayer 18. 9. 2017

No, psal jsem před sezonou, že je Škarek přeceňovaný brankář, a málem jste mě tu ukamenovali. On je ale opravdu rozdíl v tom, když člověk chytá za Spartu nebo za naší dobrou obranou ve WSM. Zatím je to bohužel tak, jak už tu zaznělo. Vyloženě nehoří, ale ani nechytí nic navíc. Postavil bych to spíš na Larsovi, případně sáhnul po Kváčovi. Eiffel 22. 9. 2017 Škarda moc chce, ale za obranou, která dělá tolik chyb, je to na 17letého mladého muže přeci jen trochu moc a i on chybuje.

duklačisko 22. 9. 2017

Je to tak, že Škarek bude jednou dobrej gólman. Bohužel je to ještě kluk a seniorská extraliga je jinde. Když se nedaří, gólman by to měl prostě podržet, a to zatím nedělá. Podle mě by měl nechat rozchytat toho Nora. hcd12 23. 9. 2017 Zápas vůbec nevyšel Kubovi Škarkovi. Dost gólů jsme dostali z dorážek zblízka, kde to měli čistit beci. Na druhou stranu ale Kuba párkrát vyrážel puk před sebe, i když ho asi mohl čapnout nebo možná vyrazit do rohu.

Zdroj: diskusní fórum hcdukla.cz