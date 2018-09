Lukeš vs. Lukeš 2:0. Brácha se mi smál do obličeje, říkal brankář

„Příště už musíme urvat body, aby na nás nepadla deka,“ hrozí se Štěpán Lukeš, brankář Chomutova. Jeho sourozenec František, útočník Litvínova, si opačný pól užívá: „Když takhle začnete sezonu, jsou prdelky na tréninku i v kabině. Ale když si pak řekneme, do zápasu vlítneme a plníme si, co máme.“

Gólman si myslel, že ho bratr potupil dokonce hattrickem. Při prvních třech gólech domácích znělo z amplionů příjmení Lukeš, prostřední trefu mu ale videosudí sebral.

„Já myslel, že to byl taky jeho gól. On se mi pak totiž smál do obličeje, jako kdyby se trefil sám,“ vykreslil Štěpán Lukeš. Starší z dvojice věděl, že gól nedal: „Zasmál jsem se mu do obličeje, protože jsem mu clonil, když Hübl střílel. Puk šel mezi nohama mně i Štěpánovi.“

Oba Lukešovy góly padly v přesilovkách. První, klíčový z dvojnásobné výhody, když trenér hostů Růžička vyfasoval trest za protesty. Pokaždé Lukeš puk zvedl nad bratrovu lapačku. „Asi to měl vytipované,“ zašklebil se chomutovský Lukeš. „Při první brance jsem viděl, že má lapačku dole, při druhé jsem se díval jen na puk. Snažím se střílet takhle křížem,“ líčil litvínovský Lukeš.

Derby mezi ně nevraživost nevnese. „Určitě si po zápase jako vždy zavoláme, ale omlouvat se mu nebudu,“ usmál se starší František. „Pogratuluju mu. Je to jen hokej, nic se neděje,“ zůstal v klidu Štěpán.

Derby vyprodalo Hlinkův stadion, burácelo 6 011 diváků. Litvínov zůstal jediný stoprocentní, Chomutov jediný nulový.