Pardubický kouč: Mužstvo pochopilo, že bez těžké dřiny body nebudou

Břetislav Kopřiva

„Soupeř byl skvělý, přesto jsme měli momenty, kdy jsme Spartu přehrávali,“ poznamenal trenér Dynama Břetislav Kopřiva. „Kluci byli po zápase zklamaní z porážky, ale já jim poděkoval za fyzický výkon, odevzdali tam všechno. Tohle by mělo být vždycky. Makají,“ potěšilo zkušeného 68letého kouče, který nedávno před derby s Hradcem opustil dosavadní pozici klubového skauta a přebral taktovku po vyhozeném Miloši Holaňovi.

Zmíněné derby podle něho bylo odrazovým můstkem pro lepší vystoupení hokejistů, přestože Dynamo bezprostředně po něm padlo 1:3 v Ostravě s Vítkovicemi.

„Poslední výsledky (kromě Sparty i vítězství 4:3 v Litvínově) nejsou náhodné. Kluci se tím utkáním v Hradci nastartovali. Dařilo se nám tam, ale byla to i odměna za přístup k tomu utkání,“ mínil Kopřiva. „Přitom jsme předtím trénovali jen jeden den. Zkusili jsme trochu jiný systém obrany středního pásma, hráči ho dodržovali. A přálo nám štěstí, které předtím chybělo. Mužstvo snad pochopilo, že bez těžké dřiny se k bodům nedostaneme,“ pokračoval kouč Pardubic.

Chceme, aby se kluci nebáli hrát

Vedle dřiny však Dynamo konečně začalo hrát i hokej. Probouzejí se třeba Francouzi Treille a Perret, mnohem víc o sobě dává vědět Slovák Bubela, největší letní posila, a do nečekané role jednoho z lídrů se posunul Dušek, nyní centr třetí formace. Při posledním gólu v početní výhodě zase ukázal letos poněkud schovávaného herního génia zadák Trončinský, když po přímočaré jízdě vstříc sparťanské brance mistrovsky našel čepel kapitána Rolinka, jenž poté jen puk zvedl pod horní tyčku.

„Byl jsem překvapený, co třeba čtvrtá lajna (Kusý-Poulíček-Mandát) místy dokázala se Spartou dělat. To je dobrý příslib. My po klucích chceme, aby se nebáli hrát, dovolili si kličku,“ sdělil Kopřiva. „Kdybychom je nějak stresovali a tlačili pouze k úpěnlivému bránění a nastřelování kotoučů, do budoucna by to stejně k ničemu nevedlo. To by vyšlo tak jeden zápas,“ přemítal.

Do tréninkových jednotek se snaží vkládat nové prvky, což má mít i motivační charakter.

„Hráči by za to měli by být rádi, novinky by je měly zajímat,“ řekl Kopřiva. „Postupně se k těm věcem dostávají i v tempu. Zatím je třeba nepředvedli v zápase, ale to přijde,“ věřil šéf pardubického týmu.

S kolegy Janeckým a Markem teď bude mít čas na týmu pracovat až do 14. listopadu, kdy se Dynamo od 18 hodin představí na ledě úřadujících šampionů z Komety Brno. Minusem ovšem je, že kádr nebude vzhledem k reprezentačním povinnostem cizinců kompletní.

„Doplníme to kluky, co máme různě rozházené, musí to mít jiskru. Absence naruší nácvik přesilovek a podobně, takže se spíš budeme věnovat tomu, abychom mužstvo dostali do pohody,“ plánoval trenér.