Hokejový útočník Ihnačák odchází z Litvínova do švýcarského Oltenu

„Brian zde odvedl solidní kus práce, za kterou jsme mu poděkovali. Mužstvu pomohl v nejhorších chvílích,“ uvedl generální manažer extraligového klubu Robert Kysela.

32letý Ihnačák posílil Litvínov v rozehrané sezoně a ve smlouvě měl klauzuli, že v případě zájmu ze zahraničí bude uvolněn. Za Vervu v 18 zápasech nasbíral 12 bodů za 5 gólů a 7 asistencí.

„Rád bych poděkoval všem z Litvínova. Bylo to nečekané, ale fakt moc krásné. Držím palce všem, ale nejvíce spoluhráčům a přeji, ať to dotáhnou co nejvíc nahoru,“ nechal se slyšet Ihnačák, který hrál v minulosti v extralize i za Hradec Králové a Spartu.