Ihnačák po premiéře: Litvínov není klub, který má být úplně dole

Jak jste se cítil?

Sedm měsíců jsem nehrál zápas, věděl jsem, že to nebude nejlehčí. Chtěl jsem hrát jednoduše, dostat se do zápasu. Necítil jsem se až tak špatně. Nohy nešly ideálně, ale čekal jsem to horší.

A dostal jste i dost prostoru, že? Končil jste ve druhé řadě.

Dohodli jsme se, že půjdu postupně, že začnu ve čtvrtém útoku. A podle mých pocitů mě tam budou dávat. Do přesilovky jsem nešel, ale byl jsem párkrát na oslabení. Dali mi trošku větší prostor, bylo to dobré. Čekají ode mě produktivitu, chci pomoct.

Brian Ihnačák dává gól ve své premiéře za Litvínov, překonává libereckého Romana Willa.

Jak se vám tým Vervy zamlouvá?

Mně se nezdá, že Litvínov je klub, co má být úplně dole. Když jsem se to dozvěděl, bylo to docela překvapivé. Ale sedíme v tabulce dole, každý bod je důležitý.

Co musíte zlepšit?

Těžko říct, já předtím neviděl žádné zápasy. Udělali jsme pár chyb, neměli jsme největší tlak přes celé utkání. Ale nechci soudit podle jednoho střetnutí.

Loni jste hrál za Spartu, předtím za Hradec, proč jste šel do Litvínova?

Nejdřív jsem chtěl vyměnit prostředí, zkusit jiný stát, ale podmínky, co jsem chtěl, mi nesplnili. Nakonec jsem si řekl, že si počkám. Když teď přišla tahle situace, řekl jsem si, že je lepší začít hrát. A že uvidím, co dál. Přemýšlel jsem o tom pár týdnů, pak kývli na moje podmínky.

Jak se zabydlujete?

Jsem na hotelu, příští týden přijede snoubenka, bude to tady zážitek. Většinou bydlím v Kanadě, přes léto jsem byl v Itálii. Vedle Turína v horách. Trénoval jsem sám i s jedním mužstvem, byl tam trenér z národního týmu. Můžeš bruslit, co chceš, ale já věděl, že musím bruslit navíc, abych se do toho dostal co nejrychleji.

Narodil jste se v Kanadě. Jak to, že umíte tak dobře česky?

Maminku mám z Prahy, tátu z Popradu. Trávil jsem tady hodně času na chatě.