Začíná hon na hattrick. Kouzlo naší kabiny trvá, věří v Brně

Sice je to pro brněnský soubor jubilejní sezona, „zakulatit“ ji ale chce jinak: ziskem třetího mistrovského titulu v řadě, a tím pádem završením zlatého hattricku. Tyto následující body budou Kometu na prahu sezony provázet.

Kouzlo naší kabiny trvá, věří v Brně

Pokračuje kapitán Leoš Čermák, lídr brněnské kabiny, stejně jako další osobnosti, na jejichž charismatu „stojí“ kouzlo atmosféry v Kometě. Vedle nesporného hokejového umu je dobré klima v kabině druhým klíčem k úspěchu týmu.

Chomutov - Brno Sledujte od 15.30 online.

„U nás nejsou přehnané tlaky, že by se nepovedly dva zápasy a začal fungovat klasický zákon padajícího lejna jako v jiných zaměstnáních. U nás se všechno řeší jako v rodině, jsme na stejné lodi. Majitel (Libor Zábranský) je s námi jako kouč na střídačce a držíme tedy spolu, ať se daří, či nedaří. V tom je ta síla,“ říká útočník Jan Hruška.

Otazník: Obhájí Kometa mistrovský titul?

Sázkové kanceláře mají jasno, brněnská mašina je největším favoritem na titul. Právě na to jsou vypsány nejnižší kurzy. Ne prvenství v základní části, ale dominance následně v play off je cílem Komety. „Víme, že si po dvou titulech nemůžeme klást malé cíle. Prvotním cílem je dostat se do první šestky. V play off jsme teď dva roky dominovali, a věřím, že se nám opět vyřazovací boje povedou,“ uvedl trenér Kamil Pokorný. Pokud by se Kometě podařilo mistrovský hattrick získat, byla by prvním týmem od dob Vsetína v 90. letech minulého století, kdo by to dokázal.

Mužstvo prošlo nezvykle velkými změnami

Kostra brněnského týmu zůstala pohromadě, traduje se asi i pod vlivem toho, jak Kometa dokáže svůj kádr citlivě doplňovat a přidávat nové hráče tak, aby přesně zapadali do uvolněných okének v mužstvu. Zároveň ale platí, že letos v létě prošla Kometa největšími změnami od doby, co je v extralize na špici. Nová je brankářská jednička, pryč je nejproduktivnější bek, nový je první útok, jiná je přesilovková formace.

Sázkovky věří Kometě 5,5 je nejčastější kurz na titul Komety. Kurzy se pohybují mezi 5,5 až 5,8. Brno je největší favorit.

6,2 na prvenství Komety v základní části je kurz Tipsportu. Brno má v pořadí hned za Třincem.

9 je kurz ve Fortuně na to, že útočník Mueller bude nejlepším střelcem základní části.

„Nebral bych to jako průvan v mančaftu. Podle mě to byly kroky, které vyplynuly z dlouhodobého dění,“ řekl pro MF DNES šéf klubu Libor Zábranský k odchodům Marka Čiliaka, Jakuba Krejčíka, Martina Nečase, Hynka Zohorny, Marcela Haščáka a Tomáše Vincoura. Odchody částečně nahradil z vlastních zdrojů (posun brankáře Marka Langhamera na post jedničky) a povětšinou doplnil nákupy odjinud. Juraj Mikuš do obrany a Lukáš Kašpar s Peterem Muellerem do útoku se jeví jako více než zdatné posily.

Erat se dál připravuje sám, za týmem chodí

Hvězdný Martin Erat se sice na ledě s Kometou dosud neobjevil a začne hrát až během sezony, zápasy v přípravě ale sledoval a do kabiny za spoluhráči chodí. „Když má poznatek, tak s ním přijde a poradí nám,“ řekl k tomu útočník Petr Holík. Nakolik je Eratova absence citelná, se uvidí až v „ostrých“ zápasech, například při přesilovkách, na jejichž plánování měl bývalý hráč Nashvillu velký podíl.

Tahouni Komety vesměs připouštějí, že sami by asi do sezony naskakovat „za pochodu“ nechtěli, ale rozhodnutí svého klíčového muže respektují. „Martin se připraví. Jestli naskočí za měsíc, o co přijde? O osm zápasů? Není na tom absolutně nic zvláštního, že naše největší hvězda a rozdílový hráč má individuální přístup,“ hájí nezvyklé rozhodnutí i Zábranský.

Televize „hraje“ nejčastěji Kometu

V prvních sedmi kolech uvidí fanoušci Kometu v televizi šestkrát, ve druhé polovině října následují další tři přímé přenosy. Brno táhne, to je jasné. Zatímco ti, kteří se na vyprodané zápasy nedostanou, si přijdou na svoje, Kometa už tak nadšená není.

Přesuny termínů, aby se vešly do programu 02 TV, často nutí Čermáka a spol. hrát dva zápasy ve dvou dnech. To čeká Kometu od startu extraligy po tři víkendy v řadě; hráčům to ubere čas na regeneraci a v týdnu jim to naopak prodlouží pauzu mezi zápasy. V tomhle režimu se jim rytmus bude chytat těžko.

Atmosféře už nestojí v cestě „náhubkový“ zákon

Extraliga ustupuje od důrazného trestání klubů za vulgarity diváků. Fanoušci Komety často poukazovali na to, že tvrdé (a navíc nejednotné) tresty byly důvodem jejich nezvladatelného chování na stadionech. Jak se budou prezentovat za „volnějších“ pravidel?

Mimochodem už Kometa nemá podmínečně uzavřený stadion ani jeho část, což ji postihlo loni. Trest Kometě osobně zrušil ředitel extraligy Josef Řezníček v rámci bouřlivé diskuse na přelomu roku, a další takový nepřišel. Od nové sezony se tedy jede s čistým stolem.