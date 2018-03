Brnu jdou přesilovky. Vždy se něco otevře, libuje si Nečas

„Když jsme to hráli hodně shora, snažili se zavírat mě a Kubu Krejčíka, abychom museli hrát zespodu. A hned padl gól. Ve druhém zápase si zase víc hlídali střed a spodek. A já jsem dal gól ze své strany,“ líčí brněnský útočník Martin Nečas. „Vždy se něco otevře. Je to o tom, abychom to vykombinovali.“

Brno - Vítkovice Třetí čtvrtfinálový duel sledujte od 17 hodin online.

Kometě se zatím ve čtvrtfinále daří přesilovková kombinace znamenitě, ve dvou vítkovických zápasech využila čtyři početní výhody z devíti. „Sledujeme, jak to brání, už se snažili změnit třeba napadání. Ze začátku na nás tolik nechodili, pak se snažili jít agresivně. Když něco změní, změníme trošku něco i my, abychom byli pořád připravení,“ popisuje Nečas.

Tahy trenérů mohou připomínat šachovou partii. „Máme špičkového videokouče a pitváme to do detailů. Připravujeme se na jednotlivé soupeře, protože každý brání přesilovky jinak a má jinak postavené hráče. Není to tak, že bychom hráli pořád stejnou šablonu,“ přibližuje šéf Komety Libor Zábranský.

„Ale zároveň je přesilovka hlavně o improvizaci. Nikdy nevíte, kde bránící hráč vytvoří mezeru, kdy udělá chybu. Jsou určité vzorce, které se drží v hokeji celosvětově, my nevymýšlíme žádné perpetuum mobile. Ale je to hlavně o tom být kreativní, chytrý a mít nacvičené určité signály.“