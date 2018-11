Olomouc v rauši. Porazila i mistra, je šestá a Irgl vládne střelcům

„V našem pásmu jsem Alešovi předal puk, pak už jsem jen rovně pádil kupředu a věřil, že mi to od něho zpátky přistane na holi. Byla to parádní nahrávka. Jenom jsem nastavil čepel,“ ocenil krásný pas Holec.

Útočníci hokejové Olomouce povedeným brejkem ve 33. minutě rozhodli o překvapivém vítězství 3:2 na ledě mistra.

Holec si pak sundal rukavici, políbil snubní prstýnek a triumfálně zapumpoval pěstí: Takhle válí Mora! Kohouti vyhráli šesté utkání z posledních sedmi, v tomto období posbírali 16 bodů a skočili už na 6. místo extraligy, právě před Kometu.

Nejen proto, že za Brno hrál, byl pro Holce zápas prestižní. „Hecoval jsem se s kamarády z Moravan. Fandí Brnu. Mám je rád, tak snad oni mají po dnešku pořád rádi mě,“ žertoval. V polovině zápasu netušil, že jeho branka přinese tři body.

„Hlavně proto, že jsem viděl, jak Kometa hraje přesilovky. To je něco neuvěřitelného. Strašně se mi líbí, jak je hrají. Nádhera,“ povídal upřímně.

Středeční večer ale nepatřil brněnské přesilovce, ale hostům.

Hanáci dřeli ukázkově. Je znát, že jsou v pohodě a že táhnou jako jeden tým. „Osvojili jsme si herní styl a daří se nám. Vrátili jsme se k tomu, co dříve hokej v Olomouci zdobilo - napadání soupeře a rychlé bruslení. Jsem neskutečně šťastný,“ jásal zadák Jan Jaroměřský.

A nabušené Brno, kterému ještě chyběla hvězdná posila z NHL Tomáš Plekanec?

Po dvou týdnech opět v domácím zápase předvedlo fanouškům nečekaně vlažný výkon. Ti ji na oplátku za porážku odměnili pískotem.

„Plně si uvědomujeme, že naše výkony v poslední době nejsou dobré. Místo abychom pracovali pro mužstvo, děláme zbytečné a hloupé útočné fauly. To nemůžeme nechat bez povšimnutí,“ zlobil se brněnský trenér Kamil Pokorný.

Domácí nastoupili už bez obránce Juraje Mikuše, kterého Kometa pustila do Pardubic, a zároveň se do sestavy nevešel další zadák, Nicholas Schaus, nedávná posila ze Slovanu Bratislava. Po slabých výkonech se o víkendu poroučel až na post sedmého beka, ve středu už mu trenéři nenechali ani ten.

Hosté hned ve 3. minutě dostali k dispozici přesilovku pěti proti třem, a přestože ji nevyužili, vytvořili si takový tlak, že v pokračující klasické početní převaze otevřel šikovný obránce Jakub Galvas skóre nahozením od modré skóre, neboť brankář Kašík měl zakrytý výhled.

V 8. minutě pak útočník Zbyněk Irgl překonal lehkou střelou z úhlu Libora Kašíka, chytajícího za Kometu poprvé doma, a Hanáci byli na koni. Pro mazáka, jenž dnes oslaví 38. narozeniny, to byla již třináctá branka v sezoně, čímž dohnal na čele kanonýrů exlibereckého Bulíře. „Vstoupili jsme dobře do zápasu. Úvod mluvil v náš prospěch,“ těšilo olomouckého trenéra Jana Tomajka. Zatímco Pokorný si posteskl: „Špatný vstup se s námi táhl celou první dvacetiminutovku.“

Ještě v první třetině ale domácí snížili. Petr Holík nahrál Peteru Muellerovi a ten dal na 1:2. Ve druhé části Leoš Čermák vyhraný souboj na brankovišti proměnil ve vyrovnání.

„Kometa potvrdila, že má výborné přesilovky, my jsme už pátý zápas za sebou dostali branku v oslabení. Ve druhé třetině jsme trochu z tempa vypadli. Kometa vyhrávala souboje, byla častěji na puku, měla i šance. My jsme paradoxně ujeli a dali gól z brejku. Ve třetí třetině jsme se vrátili k naší hře. Lépe jsme bruslili a soupeře nepustili do žádných šancí,“ cenil si Tomajko.

„Druhá třetina z naší strany snese trochu přísnější měřítko. Olomouc však ujela do dvou brejků, jeden proměnila a to nás zase srazilo do kolen,“ litoval Pokorný fenomenální akce Jergla s Holcem.