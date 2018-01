Tak to prostě v naší branži chodí, stýská si hokejový tulák Svoboda

Když se v létě po roce a půl vrátil do Brna, koupil v něm dům a doufal, že se konečně usadí. Marně. Ve čtvrtek jej Kometa odeslala do Pardubic, z nichž naopak do konce sezony povolala svého bývalého útočníka Tomáše Vondráčka. „Asi den dopředu jsem se dozvěděl, že se něco chystá,“ prozrazuje Svoboda. Po středečním dopoledním rozbruslení si pak vyslechl ortel.

„Někdy je potřeba si férově s hráčem říct, že by teď neměl aktuálně mnoho prostoru na ledě. Velmi dobře se nám jeví naši mladí hráči, kteří dostávají šanci, a právě proto jsme se rozhodli k tomuto řešení,“ vysvětlil na klubovém webu boss Komety Libor Zábranský. „Nejedná se o nic dramatického a bohužel změny k hokeji patří.“

Pro Svobodu je však těch změn poslední dobou až příliš. V letech 2012 a 2014 byl důležitou postavou stříbrných tažení Komety, jenže v následujících sezonách se na čas ocitl ve Vítkovicích, prvoligové Třebíči a nakonec v Plzni.

V té strávil rok a půl. „Po výborné minulé sezoně jsem tam mohl zůstat. O to víc mě mrzí, jak to dopadlo, po půl roce jsem další změnu nečekal,“ sděluje Svoboda. „Už mi není dvacet a nejsem sám. Mám rodinu, malej začal chodit do školy, takže je to nepříjemnější. Ale člověk musí být připravený i na tuhle variantu. Není to má první výměna, takže vím, do čeho jdu.“

Jeho nejnovější stěhování není až takovým šokem. Po znamenitém úvodu sezony v Brně uvadal, za posledních 14 utkání si nepřipsal ani jeden kanadský bod.

„Když se v tak nabitém kádru člověku přestane dařit a přestane dostávat prostor na ledě, tak s tím musí trošku počítat,“ připouští Svoboda. „Ze začátku se dařilo, ale čím déle trvá čekání na gól, a ty se ode mě samozřejmě čekají, tím je to těžší i pro hlavu. I jako tým jsme spadli do menší krize, začala trošku panika, točilo se s lajnama. Komu se dařilo víc, dostával víc prostoru, já jsem ho bohužel dostával míň a míň.“

Čistě z hokejového hlediska tak majitel pěti extraligových medailí svůj trejd vítá. „Nejsem zvyklý hrát pět šest minut za zápas a nikdy jsem neuměl za takhle krátkou dobu předvádět nějaké super věci. Věřím, že v Pardubicích bude všechno v pořádku a dostanu se do herní pohody. První dojmy jsou dobré, navíc je to stejně jako Brno hokejové město,“ hlásí Svoboda, který by měl v Pardubicích hostovat do konce příští sezony.

Jeho protějšek Vondráček, jenž v tomto ročníku nasbíral pouze šest kanadských bodů, by mohl v Brně naskočit už dnes proti Plzni (začátek v 18.20).