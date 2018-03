Nikdy jsem se nebil, ale šel bych do toho, říká Radim Zohorna

Ten už není žádným bažantem, v základní části zvládl nastřádat osm tref, jen o jednu méně než brácha Hynek. Přesto mnohé udivilo, jak prominentní roli v klíčové fázi sezony obdržel. Do play off vyjel v první formaci Komety po boku Jana Hrušky a hlavní modrobílé postavy Martina Erata.

„Je to mladý hráč, který sbírá zkušenosti,“ poznamenal brněnský boss Libor Zábranský. „Nemám důvod mu nevěřit a cokoliv měnit.“

Proč taky, když Kometa oba mače ve Vítkovicích vyhrála a Zohorna se v elitní lajně rozhodně neztratil. „Je velká škola hrát s takovými hráči, jsem za to rád. Budu pro ně dál odvádět práci,“ slibuje čahoun s číslem 97. O jakou šichtu se jedná, je nasnadě. „Dělám černou práci. Mám chodit do brány, oni to tam budou házet.“

Hlavně mazák Erat mladého kolegu úkoluje, ať už na střídačce, či přímo na ledě. Může si vůbec zelenáč Zohorna dovolit s některými pokyny nesouhlasit? „Já s ním většinou souhlasím,“ rozesměje se. „Má toho hodně za sebou a ví, co se jak dělá, takže ho ve všem poslouchám.“

Brno - Vítkovice Třetí duel sledujte od 17 hodin online.

Po Eratově boku se důraznému mládenci rýsuje šance zanechat vlastní stopu vedle (zatím) známějších sourozenců Tomáše a Hynka. „Tím, že jsem nejmladší, si někteří můžou říct, že mi bráchové prošlapali cestu a měl jsem to lehčí. Ale to je jediná nevýhoda,“ tvrdí Radim, který se od brněnského spoluhráče Hynka značně liší. „Hynďa je strašně šikovný a rychlý. Já jsem vysoký, takže máme jinou roli.“

V elitní brněnské řadě by mu nyní mohla přibýt nová – funkce bodyguarda. Vítkovice daly hlavně ve druhé partii najevo, že se pokusí Kometu znejistit všemi prostředky. A hvězdný Erat se nabízí jako terč. „Ale oni chodili po všech,“ připomíná Zohorna. „My jsme věděli, že jim nezbývá nic jiného než nás vyprovokovat. Jsme na tom hokejově líp než oni. Párkrát v první třetině nám to uteklo, a když jsme měli mít přesilovku, nechali jsme se vyprovokovat a hrálo se čtyři na čtyři. Když nebudeme vylučovaní, měli bychom je porazit. Ale když to bude přes čáru, tak zakročíme.“

Samotný Zohorna přitom žádným milovníkem šarvátek není. „Ještě nikdy v životě jsem se nebil. Možná jsem tak vysoký, že se se mnou nikdo nechce prát,“ usmívá se. „Ani nevím, jak na tom jsem. Zatím se do toho moc nehrnu, ale při nejhorším bych do toho šel.“

Plán je prostý: hrát pořád stejně

Ať už se Vítkovice pokusí zamávat se sérií jakkoliv, brněnský plán pro sobotní i nedělní pokračování čtvrtfinále (oba zápasy v DRFG Areně začínají v 17 hodin – pozn. red.) je prostý. „Musíme hrát furt stejně,“ má jasno Zohorna.

Už v loňském play off najeli modrobílí na vítězný model, který zatím úspěšně opakují i nyní. „Moji hráči vědí, jak být úspěšní. Soustředíme se na sebe. To neznamená, že nerespektujeme sílu Vítkovic, ale díváme se sami na sebe,“ oznamuje trenér a majitel klubu v jedné osobě Zábranský. „Je těžké odhadnout, s jakou taktikou do toho Vítkovice půjdou, ale my jsme připravení na všechno.“

Je to až pozoruhodná přeměna. Zatímco v základní části se Kometa po svém návratu do extraligy nevyšplhala výš než na čtvrté místo, v play off působí nepřemožitelně. V sériích na čtyři výhry má pozoruhodnou bilanci 8:3, ve čtvrtfinále ještě neuvízla ani jednou.

„Nejsme nezastavitelní, buďme trošku skromní,“ nabádá Zábranský. „Ale mančaft jsme skládali tak, aby byl úspěšný v play off. Nikdy jsme nevyhlašovali žádnou honbu za prvním místem v základní části, máme mančaft stavěný na play off. Je odolný a zkušený, u všech je vidět obětavost. Věřím, že budeme zase úspěšní.“

Skoro se zdá, jako by předchozích šest měsíců sezony měli Brňané jen na zahřátí. „Základní část je nevyzpytatelná, každý zápas je jiný. Teď jsme na každý zápas maximálně nachystaní, burcujeme se, jsme namotivovaní a jdeme do toho,“ přibližuje Zohorna.

Ani ukolébání po výtečném rozjezdu nehrozí. „Stojíme nohama na zemi. I další zápas začíná za stavu 0:0,“ hlásí brankář Marek Čiliak.