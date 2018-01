Vincour se vrátil z „brigády“ v Davosu. Byl to výborný turnaj, říká

„Výborný turnaj, výborná úroveň, výborná organizace. Samá pozitiva,“ vyprávěl ve středu, kdy o své bleskové anabázi poprvé mluvil s novináři.

Finové si ho vyžádali jako posilu speciálně pro sváteční akci, což Vincour přijal. Neskrývá, že sezona nejde podle jeho představ, nedaří se mu, před Štědrým dnem se nevešel do sestavy Komety na Spartě. Herní praxi přijal jako možnost nastartovat se. Dva dny po rozbalování dárků už tedy místo v autobuse s Kometou do Pardubic seděl v letadle do Curychu, kde si ho lidé z HPK vyzvedli.

„Je to, jako když vás klub vymění. Musíte se co nejrychleji zadaptovat. Se svojí angličtinou, kterou Finové ovládají, jsem neměl problém. Řekli jsme si něco k systému, není to jednoduché, ale Finové jsou natolik šikovní a techničtí hráči, že jsem rychle zapadl,“ ocenil Vincour.

Sehrál dva zápasy a vyšel mu hned ten první proti Rize, kdy přispěl k bodu za remízu v normální hrací době gólem a asistencí. Oba zápisy do statistik si připsal po nacvičených kombinacích v přesilovkách z pravé strany. „Hráli jsme je podobně jako v Kometě, jenom s tím rozdílem, že jsem se posunul víc dolů k bráně,“ popisoval útočník. I to dokumentuje, jak dobře do nové sestavy zapadl.

Nicméně ani nestačil dát zápisné za první start a první gól v oranžovém dresu HPK a 30. prosince večer už byl zase na cestě do Brna. Tam od té doby jen trénuje, zranění ho do zápasu nepustilo.

Pochvaloval si možnost porovnat se s evropskou konkurencí. „Spengler Cup byl mnohem náročnější než naše zápasy Ligy mistrů,“ srovnával. „Větší kvalita, špičkoví hráči. Když to vezmu celkově, tak na bruslení, na osobní souboje, vlastně na všechno to bylo těžší než Liga mistrů.“

Na náladě v Kometě hned poznal, že se jí v jeho nepřítomnosti dařilo. Dvě výhry vlily do hráčů optimismus a klid.

„Jsem rád, že to kluci otočili. Vím, za jaké situace jsem na hostování odcházel, a zlepšilo se to tady dost,“ kvitoval. Sám se teď zaměří na to, aby svoji hru vyladil a vrátil se do sestavy.