220 zápasů pálil slepými. Pak buldok Orpik rozhodl finále Stanley Cupu

Čekal.

Dlouho.

Už se zdálo, že na Godota.

Od chvíle, kdy pokořil Darcyho Kuempera v brance Minnesoty, prožil Orpik 824 dní, odehrál 220 utkání a vypálil 192 puků.

Až ten další konečně skončil v síti. Díky notné dávce štěstí. Puk vypálený americkým hromotlukem propadl za záda zaskočeného gólmana Marca-Andrého Fleuryho kvůli nechtěné teči vegaského útočníka Alexe Tucha.

„Góóól,“ řval Orpikův spoluhráč T.J. Oshie. Tak hlasitě, že mu prý doteď zvoní v uších. „Takhle jsem naposledy slavil něčí gól při jednom z milníků Alexe Ovečkina,“ vyprávěl Oshie posléze.

Washington se ujal vedení 3:1 a ač ho Vegasští ještě dokázali ztenčit, už nevyrovnali. Orpik si tak do statistik zapsal unikátní počin - dal vítěznou branku ve finále Stanley Cupu.

To se zatím nikdy nepovedlo ani čarostřelci Ovečkinovi. Mimochodem, ten se během Orpikovy černé série trefil 116krát.

„Celá střídačka byla nadšená, nakoplo nás to,“ tvrdil ruský kapitán Washingtonu. A poté vypočítal kvality zkušeného zadáka, které spočívají ve všem možném jen ne ve střelbě.

„Vždy hraje tvrdě. Rozdává hity, umí i rány přijímat. Padá do střel,“ chválil Ovečkin Orpika, podle statistiky plus/minus nejlepšího hokejisty letošního play off NHL (+16).

Podívejte se na trefu Brookse Orpika:



Je až symbolické, že Orpik překonal právě Fleuryho. To s ním v roce 2009 získal Stanley Cup, to on stál v brance, když se sedmatřicetiletý obránce naposledy střelecky prosadil ve vyřazovacích bojích.

Pro milovníky čísel: stalo se tak 21. dubna 2014 proti Columbusu. Orpik od té doby naskočil v play off do 55 utkání.



Šťastný novinář Orpik mu vydělal Finský žurnalista Tommi Seppälä se s kurážnou sázkou na Brookse Orpika zúčastnil tradiční soutěže mezi reportéry píšící o NHL. Během finále Stanley Cupu je už od osmdesátých let zvykem sázet, kdo dá vítězný gól. Seppälä díky 20 dolarům investovaných do Orpika vyinkasoval výhru ve výši 720 dolarů.

Mezitím uznávaný dříč vydělal slušný balík peněz. Díky mixu obětavosti, důrazu, vůdčích kvalit a zkušeností si ročně vydělá 5,5 milionu dolarů. Co na tom, že je jen svátečním střelcem, který v NHL dal za celou kariéru jen 16 gólů?

„Je to nejspíš ten nejrespektovanější chlap v naší kabině,“ říká o něm kouč Barry Trotz. Ve Washingtonu Orpik funguje i jako mentor pro mladé hráče, zároveň je páteří defenzívy.

Nezakládá útoky, nerozehrává přesilovkové kombinace. Jakmile se ale musí bránit, přicházejí Orpikovy chvíle. Ostatně i ve středu se proti Vegas připomněl šesti hity, nikdo jich ve druhém finále nestihl rozdat více.

„Je to válečník,“ tvrdí o něm další washingtonský dělník ledu Jay Beagle.

Orpik hraje bez fines. Nepotřebuje kličky, aby byl užitečný. Tentokrát ovšem ke běžnému repertoáru svých předností přidal i raritní a tuze cenný čin.