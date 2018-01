Budějovický kouč Jelínek ladí útoky. Musíme najít co nejlepší složení

Koho dát do formace k Václavu Nedorostovi? Kde by měl hrát Petr Vampola? Kam zařadit Filipa Vlčka?

To jsou otázky, které před blížící se vyřazovací částí první hokejové ligy řeší trenéři i fanoušci českobudějovického Motoru. Do play-off totiž zbývá už jen měsíc.

„Více méně se nám sestava ustaluje a už nacházíme jednotlivé varianty. Chceme mít pro play-off pět kompletních útoků, což teď máme, ale musíme najít co nejlepší složení. Je jasné, že občas do toho vstoupí zranění či chřipky, ale už mám v hlavě jednotlivé lajny, dvě přesilovkové formace i sestavu pro oslabení,“ zmiňuje hlavní trenér Motoru Marian Jelínek.

Prakticky celou sezonu hledají trenéři ideální složení první útočné formace. Pevné místo v ní má lídr týmových statistik Václav Nedorost, který má 39 kanadských bodů. Hrál s ním už například Filip Vlček, Petr Vampola, Miloslav Čermák, Michal Bárta či 17letý Matěj Toman.

„Nerozděloval bych to na první a druhou lajnu, ale ano, formace s Nedorostem nastupuje do zápasů jako ta první. Vyzkoušeli jsme si, že může hrát s Petrem Vampolou, a také to, že můžou hrát odděleně. V zápasech pak máte situace, kdy potřebujete hru stáhnout na tři pětky, i proto hledáme ty nejlepší dvojice a trojice,“ vysvětluje budějovický kouč.

Útoky mění podle soupeřů

V sobotním utkání, které Motor vyhrál jednoznačně 8:1, hráli s Nedorostem v útoku Rok Pajič a Lukáš Květoň. A byl to jejich už několikátý společný zápas.

„Tato formace se nám jeví velmi dobře. Když ale narazíme na tým, který hraje velmi fyzický hokej, tak zase potřebujeme do té lajny někoho silnějšího. Složení útoků se hodně odvíjí od soupeře,“ dodává Jelínek.

Václav Nedorost chápe, že trenéři hledají nejlepší možné řešení. „Nic příjemného to není, protože člověk je rád, že se může sehrávat s parťákem. Ale základní část je přesně od toho, abychom našli vhodné dvojice a trojice,“ prohlásil budějovický tahoun s tím, že zatím mu sedí aktuální složení první formace s Pajičem a Květoněm.

„Nedávno jsme se o tom s klukama bavili, že by to takto mohlo zůstat. Když už nikdo nový nepřijde, měli bychom čas se ještě víc sehrát před play-off,“ přemýšlí Nedorost. Hlavní trenér Motoru rád hráče v jednotlivých útocích střídá. Takovou tradiční dvojici, kterou v minulosti tvořili Josef Straka s Tomášem Nouzou, v této sezoně fanoušci v kádru Motoru nenajdou.

„Nejsem úplný zastánce toho, že by hráči měli spolu být v jedné lajně celou sezonu. Ale když vám něco funguje, tak to neměníte. Jenže v této fázi zkoušíme nejrůznější varianty s tím, že víme, které nám fungují, a pak je můžeme v klidu použít. Je možné, že sestava pro první zápas play-off bude zase trochu jiná než ta, která skončí základní část, a to kvůli našemu soupeři. Pořád hledáme ty hráče, kteří jsou lepší na nátlakovou hru a kteří zase na tu techničtější,“ přibližuje svou taktiku trenér.

„Máme tři útočníky navíc. Petr Vampola teď ale není úplně zdravý a Vlasta Dostálek by měl až do úterka hrát v Jihlavě a pak se přiřadí zase k nám. Jsou to jedni z hráčů, na které se určitě spoléháme pro play-off,“ říká Jelínek. Mimo hru ještě zůstává Filip Vlček.

První liga pokračuje už dnes 44. kolem. České Budějovice hrají od 18 hodin v Prostějově. Poprvé v sezoně nad týmem z Moravy Motor vyhrál 5:3, pak 3:2 v prodloužení. Ve třetím vzájemném duelu vyhrál Prostějov v Budvar aréně, zatím jako jediný tým, 4:1.