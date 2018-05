Budějovický Vampola po výhře nad Vary: Výborné utkání z obou stran

Před zápasem se navíc na ledě sešli hráči, kteří v českobudějovickém dresu odehráli alespoň deset sezon. Nejmladším byl David Kuchejda a nejstarším Václav Lenc, kterému je 97 let.

A nakonec se radovali domácí fanoušci. Motor zvítězil po nájezdech 2:1. Využil zaváhání Kladna a odskočil týmům na druhém i třetím místě. Aktuálně má na druhé Vary náskok tří bodů a na třetí Kladno čtyři.

„Bylo to výborné utkání z obou stran. Potkaly se dva týmy, které chtěly hrát hokej. Celý zápas to bylo vyrovnané, oba gólmani zachytali výborně a asi jsme měli my víc štěstí,“ vyprávěl po skončení zápasu útočník Petr Vampola. Hráč, který byl u všeho podstatného ze strany domácího celku.

Byl to právě on, kdo ve třetí třetině vletěl do útočného pásma, vypálil bekhendem na gólmana Novotného a jím vyražený puk uklízel do prázdné branky Luboš Rob, čímž srovnal stav utkání po základní hrací době na 1:1.

Vary se totiž dostaly do vedení ve druhé třetině. Ve vlastním oslabení ujel Flek a překonal gólmana Kváču v domácí brance. Nepomohli ani tři bránící hráči Motoru kolem něj.

„Prohrávali jsme, tak jsem se s tím snažil něco udělat. Všiml jsem si, že bek nemá rychlost, tak jsem ho obešel a pak jsem se snažil najít Luboše Roba, což se mi tak nějak podařilo,“ popisoval vyrovnávací branku Vampola.

Útočník Rob mohl rozhodnout o výsledku už v prodloužení, ale nedokázal proměnit samostatný nájezd ve chvíli, kdy sedm vteřin před koncem hostující beci zalehli puk v brankovišti. A tak se šlo do nájezdů. V nich proměnil ten rozhodující Petr Vampola, když procedil puk mezi betony brankáře Karlových Varů. A plná hala se radovala z vítězství.

„Na začátku zápasu jsme mohli být asi trochu aktivnější. Vary na nás vlétly, ale postupem času se to zlepšovalo a v poslední třetině už jsme dominovali my,“ vysvětloval domácí útočník Martin Novák, který se na led vrátil po dlouhé pauze zaviněné zraněním.

„Před poslední částí jsme si řekli, že do nich musíme víc jít. Taky se nám zdálo, že jim trochu docházejí síly, tak jsme chtěli zvýšit aktivitu,“ dodal ještě k tomu, že Motor celou třetí třetinu svého soupeře jasně přehrával.

Další utkání odehrají Budějovičtí už ve středu. A znovu bude těžké. Pojedou na Kladno, doma se znovu představí v sobotu 13. ledna.