S Buffalem ke dnu. Ztratil jsem lásku k hokeji, naříká O’Reilly

Jednu sezonu v Coloradu, další tři v Buffalu. Všechny bez play off a téměř dvě třetiny prohraných zápasů z celkových 328, které ty týmy odehrály.

Pro Ryana O’Reillyho jde o psychicky destruktivní realitu. „Přijal jsem, že porážky jsou v pořádku. Vplížilo se to do všech střetnutí. Je to zklamání, smutné. Cítím, že jsem během roku ztratil lásku ke hře,“ přiznává upřímně.

Buffalo zažilo jednu z nejhorších sezon v historii. Prohrálo 57 zápasů z 82. „Kolem Vánoc jsme už byli vyřízení. Byli jsme teprve v půlce, všichni hrozně moc chtěli do play off a my se ani nepřiblížili,“ popisuje spoluhráč a obránce Rasmus Ristolainen.

Trenéři, hráči i vedení klubu (staré i nové) mluvilo o potřebě zlepšení, vítězství a změně. Jak prázdně ta slova zní, když Buffalo z posledních pěti let skončilo třikrát zoufale poslední a nejlépe skončilo na 23. místě?

Hledáme kapitána. Spěchá, prosím

O’Reilly měl patřit mezi vůdce týmu. Bodově úkoly plní (24 branek, 61 bodů v 81 zápasech), jenomže po psychické stránce to nebude ono. Útočník, jenž má v kapse sedmiletou smlouvu na 52,5 milionu dolarů, ztratil to nejdůležitější. Lásku k hokeji.

I proto fanoušci ještě víc upírají oči k Jacku Eichelovi s prosbou: „Zachraň nás.“

Inspirace u MacKinnona Colorado minulou sezonu skončilo poslední, letos se probojovalo do play off. Sabres by si z party okolo MacKinnona chtěli vzít příklad. Navíc, Eichel a MacKinnon jsou blízcí přátelé. „Smýšlejí jinak, jsou čerství, připravení. Začali si věřit a stala se jim krásná věc. Nemůžu tu sedět a jen se litovat,“ ví Eichel.

A Eichel na výzvy slyší. Už není ten nezkušený klouček bez zodpovědnosti. Přiznal dřívější chyby zejména v komunikaci s médii a slibuje nápravu.

„Věci se zlepší a začne to u mě. Očividně nefungovalo nic, co jsem dělal. Nic, co dělal tým. Zjistil jsem, jak s vámi lépe komunikovat, chlapi,“ povídal na začátku týdne obklopen novináři. „Mluvíme spolu každý den, takže je třeba, aby byl náš vztah dobrý. Minulý rok jsem byl frustrovaný, trochu naštvaný. Ne na vás, na tehdejší situaci. Myslím, že jsem to nezvládl správně.“

Eichel přiznal, že ví, že musí lépe komunikovat také s fanoušky, celou organizací i městem. „Změníme to tu!“ věří Eichel. „A začínáme právě teď. Připravíme se na další sezonu.“

Buffalo hledá kapitána, letos nosí na dresu „A“ čtyři hráči - Ryan O’Reilly, Kyle Okposo, Jack Eichel a Zach Bogosian, „C“ nikdo.

Jestli má někdo předpoklady, je to právě Eichel. Příští sezonu mu začne platit osmiletá smlouva na 80 milionů dolarů, bodově nezaostává (momentálně 25 branek, 65 bodů v 67 utkáních). S evidentní mentální změnou, respektive vyspělostí má na kapitánství nejlepší předpoklady.

Jen to bude mít vážně těžké, když musí starším lídrům vrátit chuť do hokeje.